Ko je mladoporočenec pri svoji izbranki videl to, mu je srce padlo v hlače

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 22.00, sta se Greg in Deonna odpravila na dvojni zmenek skupaj z nevestino sestro in njenim izbrancem. Šli so na sekiromet, kjer je Gregova žena sekiro vihtela kot za šalo, s tem pa tudi nagnala strah v kosti svojega moža.

Greg je na dvojni zmenek prišel nekoliko pred svojo ženo Deonno, ki je zamujala zaradi obveznosti v službi. Greg je ta čas izkoristil, da bi njeno sestro De’Asio povprašal za nasvet, kako naj se še bolj zbliža svojo ženo in podre zidove, ki jih je postavila.

De’Asia mu je odvrnila: "Ona je pač takšna, saj se v vsak odnos spušča počasi in postopoma. Mislim, da ji moraš samo dati čas. Z mojega stališča lahko povem, da se mi zdi, kakor da spušča zidove, tako da ji očitno to, kar počneš zdaj, zelo ustreza." Greg je nato potarnal, da so ti zidovi res debeli, De’Asia pa mu je odvrnila: "Saj si menda nisi želel lahkega dekleta, ki bi svoje zidove porušilo za vsakogar?!"

Greg se je strinjal, nato pa je na dvojni zmenek prispela tudi njegova žena. Deonna je priznala, da se zelo veseli dogodka, saj je bila običajno vedno tretje kolo. "Četudi je moja mlajša sestra, sta z njenim izbrancem skupaj že tri leta in sama si samo želim, da bi bilo moje naslednje razmerje z Gregom tako trdno, kot je njuno," je iskreno dodala.

Para sta se nato odpravila na prizorišče sekirometa. Prvi sta začeli sekiro v tarčo metati ženski, ki sta zadeli vsak met, večkrat celo v sredino tarče. Medtem ko je bila Deonna navdušena nad svojim dosežkom, je v njenem ozadju njen mož tiho trepetal v strahu. Na samem je priznal: "Precej zastrašujoče je gledati mojo ženo, kako spretna je pri metanju sekire. Zdaj, ko vem, kako rada ima rezila in ostre predmete, se bom zelo potrudil, da v najini hiši sekire ne bo imela na dosegu roke."

V metu sekire sta se nato preizkusila še moška, ki pa nista bila niti pol tako uspešna kakor njuni izbranki. Greg je zgrešil prav vsak met, čemur so se na koncu vsi nasmejali. Sestrin fant Trent je nato priznal, da si želi, da bi bilo teh dvojnih zmenkov v njihovi prihodnosti še več. Deonna pa je dvomljivo dejala: "Bomo videli."

Temu so se sicer vsi nasmejali, ampak dejstvo je, da je pred Deonno in Gregom samo še slab teden pred sprejemom končne odločitve v eksperimentu. Je bil to prvi in zadnji skupni zmenek? Ali morebiti uvod v celo množico dvojnih in zasebnih zmenkov, ki še čakajo zakonca? Ne zamudite naslednjih epizod šova, ki bodo postregle z vsemi odgovori; kmalu tudi s finalnimi odločitvami!

