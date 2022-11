Ženin razočaran: Uporaba "seks kock" ni prinesla želenih rezultatov

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 22. uri, so se zakonci znašli na polovici ljubezenskega eksperimenta. Strokovnjaki so Keithu in Iris dali naslednjo nalogo: uporabiti sta morala kocke za seks, ki med zakoncema niso dosegle želenega učinka.

Doktorica Pepper Schwartz, strokovnjakinja s področja sociologije, je Keithu in Iris dala prav posebno nalogo. V njunem zakonu namreč škripa na področju spolnosti, zato jima je priporočila uporabo kock za seks, da bi na ta način dosegla večjo intimnost v odnosu. "Želim si, da bi s tem na spolnost gledala kot na zabavo, ne kot na oviro," je pojasnila strokovnjakinja.

Tudi Keith je upal, da bo tako, saj je dejal: "Najboljši rezultat te igre bi bilo to, da bi z Iris postala bolj sproščena in porušila zidove med nama. Upam, da bo to nekaj, kar bo pomagalo najinemu odnosu." Iris je dejala: "Mislim, da je Keith navdušen nad to igro, ampak ko sem sama brala, kaj se lahko zgodi, se mi to ni zdelo povsem v redu. Vključuje lizanje, dotikanje, poljubljanje in mislim, da midva še nista tam."

Medtem ko sta zakonca metala kocke, je Iris izražala nelagodje. Ob vsakem kočljivem metu se je namreč namrdnila in raje še enkrat vrgla, kot da bi z možem izvedla prikazano nalogo. Keith ji je dejal, da se mora sprostiti, Iris pa mu je odvrnila: "To se ne bo zgodilo."

Na samem je nato Keith razkril svoje občutke: "Mislim, da se Iris obnaša otročje. Saj sva vendar poročena, ne pa otroka. Mislim, da nisva na isti ravni zrelosti, kar je zelo skrb vzbujajoče. Mislim, da bo to vplivalo na najin zakon, trenutno pa samo razmišljam o tem, kakšen bo."

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 22. uri. Pred tem si lahko ogledate oddajo Exatlon, ki se začenja ob 20. uri. Še več ekskluzivnih vsebin najdete na Planeteka.si.