Ne boste verjeli, kaj si je ženin dovolil storiti tokrat! Nevesta je povsem na tleh ...

Amber je še pred srečanjem z najboljšim prijateljem Ravenom priznala, da jo že naslednji dan čaka najpomembnejša odločitev v življenju. Hitro po prihodu jo je Raven hitro presenetil z dejstvom, da ji mora nujno nekaj povedati. "Prejšnjo noč sem bil zunaj v baru in videl tvojega moža Matta z drugim dekletom. Nedvomno sta bila zelo osredotočena eden na drugega in to, kar sem videl, definitivno ni bilo videti dobro zate in vaju."

"Ali sta tudi skupaj odšla?" je zanimalo Amber, Raven pa ji je pritrdil. Nevesta se je razočarano prijela za glavo, njen najboljši prijatelj se ji je opravičeval, saj definitivno ni želel biti nosilec te informacije. Na vprašanje, če je v redu, mu je Amber odvrnila: "Četudi slišim to, sovražim misel na to, da bi ga pustila, ker ga imam enostavno tako zelo rada. Iz srca si želim, da bi nama uspelo, zato res nočem, da se konča in nočem verjeti slišanemu."

Nato je dodala, da si samo želi, da bi ji njen mož povedal, da si ne želi biti z njo, če je že tako. Zajokala je in ob tem dejala samo: "Zakaj ne more biti iskren? Zakaj misli, da si to zaslužim?" Raven jo je miril, da to nima nobenega opravka z njo, ampak z njegovim trudom in vložkom v njun zakon.

"Zdaj se samo sprašujem, kaj je počel vse dneve in noči, ki jih ni preživel z menoj," je v solzah dodala Amber, Raven pa jo je miril: "Želim si, da bi ti lahko rekel nekaj, zaradi česar bi se počutila bolje." Na samem je nato priznal, da je tudi on zelo žalosten, ker je moral svoji najboljši prijateljici posredovati takšno novico. "To je namreč lahko zanjo, ki je vložila celotno sebe v to razmerje, z željo, da bi se ji to vrnilo, uničujoče."

Ob tem je tudi potočil solze, na drugi strani je Amber tonila v vedno večji obup. Tega si nedvomni ni želela slišati večer pred sprejemom končne odločitve v eksperimentu. Ali se je s tem zgodba enega para zaključila ali se bo Amber odločila, da vseeno ponudi priložnost svojemu možu? Odgovor prinaša samo ogled naslednjih epizod šova Poroka na prvi pogled: ZDA! Ne zamudite!

