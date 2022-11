Na zadnji tekmi za vilo slavili Triglavani, ki so ob dodatni nagradi točili solze #video

Da je bila zadnja tekma za vilo še bolj zanimiva, je zmagovalce čakala posebna nagrada, in to najboljša doslej. Ko je voditelj tekmovalcem razkril, da bodo zmagovalci lahko opravili videoklic, je med njimi kar završalo.

Triglavani so tekmo vzeli zelo resno. Modre nasprotnike so prve štiri tekme povsem nadvladali pri ciljanju in suvereno povedli s 4:0. Nato je vendarle steklo tudi Jadrancem, ki so dobili naslednji dve točki. Toda zbijanje steklenic z obročki je tokrat očitno bolj ležalo ekipi Triglav. Svoje vodstvo so s še dvema točkama povišali na 6:2. Sledili sta še dve zmagi modrih, ki so se z rezultatom 6:4 za trenutek vrnili v boj za vilo. A kaj, ko rdeči nasprotniki niso popuščali in so takoj zatem svoj rezultat povišali še za dve točki.

Rozi je bila tista, ki je dosegla še zadnjo točko za Jadran. Sledili sta še dve zmagi Triglava in tekma se je končala z rezultatom 10:5 za rdeče.

Tako so se oboji pred predzadnjim tednom tekmovanja vrnili v bivališče, kjer so preživeli večino svojega časa v Exatlonu. Jadranci v barako, Triglavani pa v vilo.

Člane Triglava je nato čakala še posebna nagrada. Vsak od njih je smel poklicati domov in se v živo pogovoriti z domačimi. Tudi tokrat ni manjkalo solz in smeha. Več v zgornjem videu.

