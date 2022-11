Udeleženka šova razkrila, kakšno premoženje v hlačah skriva njen nekdanji mož

Pot trenutnih kandidatov v eksperimentu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 22. uri, se počasi zaključuje. Zakonci so si včeraj že razkrili končne odločitve, nocoj pa se bodo sestali še na zadnjem druženju s preostalimi kandidati. Boljša polovica enega od parov, ki se je razšel, pa je po šovu razkrila nekaj sočnih podrobnosti iz zakona.

Izmed štirih parov, ki ste jih lahko spremljali v ljubezenskem eksperimentu Poroka na prvi pogled: ZDA, poročena v resničnem življenju ostajata Elizabeth in Jamie ter Deonna in Greg. Za ločitev pa sta se odločila Matt in Amber ter Keith in Iris. Pare sicer nocoj čaka še zadnje skupno druženje, na katerih bodo svojo odločitev delili še s preostalimi kandidati.

Amber in Matt pa se nista razšla v dobrih odnosih. Več je o tem spregovorila tudi kot gostja v podkastu Sarah Fraser in Andree Lopez. Četudi jo je njen mož na začetku neverjetno privlačil, je njuna medsebojna naklonjenosti hitro začela bledeti, za kar so bile najbolj krive Mattove dolge nočne turneje, ki so se pogosto zavlekle tudi v naslednji dan.

Nekdanji profesionalni košarkar Matt in učiteljica Amber pa sta največ pozornosti požela tudi zaradi razlike v njuni višini. To, kako velik je Matt, je Amber izpostavila tudi v podkastu, voditeljici pa sta to uporabili za zamenjavo teme na bolj osebno raven. "Ali je tako veliko tudi orodje, ki ga skriva v hlačah?" sta brez zadržkov vprašali.

"Ne. To je bil tudi eden od problemov. Mislim, da se je zaradi tega počutil negotovo," je sprva razkrila Amber, brez zadržkov pa nadaljevala: "Lahko bi rekla, da je njegovo orodje podobno njegovemu telesu. Zame to ni bilo najbolje, zato sva tudi skočila med rjuhe samo nekajkrat." Nato je priznala, da je bil to samo eden od razlogov. Največji problem je bilo nedvomno to, da je bil Matt veliko odsoten.

Amber se od samega začetka ni nehala boriti za uspeh svojega zakona, četudi je v zameno za pokazan trud in prizadevanje prejemala samo Mattovo zavračanje. Dokončno pa jo je mož razočaral po tem, ko je izvedela, da jo je med svojimi nočnimi turnejami tudi varal. Dejstvo, da se nista razšla v dobrih odnosih, tako sploh ne preseneča.

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 22. uri. Pred tem pa si lahko ogledate še oddajo Exatlon, ki se začenja ob 20. uri! Še več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.