Bodo novi kandidati skočili med rjuhe že prvo skupno noč?

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 22. uri, so se bodoči mladoporočenci prvič videli na dekliščini in fantovščini. Čeprav so se zabavali ločeno, pa so se dotaknili precej podobnih tem. Ena od teh je bila tudi, ali bodo intimni na poročno noč.