Karolina in Burja sta si s samimi zmagami prislužila dan počitka #video

Drugo tekmo končnice v Exatlonu sta zaznamovala Luka Burja in Karolina Siročič, ki sta preizkušnjo končala brez poraza in bosta na naslednji tekmi lahko počivala, preostala šesterica finalistov pa se bo morala boriti za obstanek v šovu.

Na spektakularnem poligonu Tobogan je potekala druga tekma končnice. Voditelj Jure Košir je pred tekmo tekmovalcem pojasnil, da bodo tekmovali po sistemu življenj. Vsak bo imel po tri in zadnja tekmovalca, ki bosta ostala med živimi, se bosta uvrstila neposredno na četrto tekmo končnice. Ker nihče na tej tekmi ni izpadel, medalje niso veljale.

Prvi je bil kar malo presenetljivo ob vsa življenja Teo. Imel je izrazito slab dan, na poligonu so se mu dogajale napake, pri ciljanju pa tudi ni imel najbolj natančne roke. Izgubil je na prav vseh dvobojih.

Drugo presenečenje dneva je bila Lina. Tudi ona je izgubila na treh dvobojih zapored, na zadnjem, proti Karolini, celo po tem, ko je praktično ves čas vodila na poligonu.

Naslednji med fanti je na klop moral Tim, zadnje življenje mu je z odličnim ciljanjem odvzel Mare. Rozi je bila naslednja tekmovalka, ki ji je zmanjkalo življenj. Tudi ona je zabeležila eno zmago in tri poraze, usodnega ji je zadala Klara.

Na koncu sta nas čakala še dva ključna spopada. Najprej med Maretom in Burjo, v katerem je slavil zadnji in tako dan preživel nepremagan. Zadnji sta se pomerili še Klara in Karolina. Dvoboj je bil napet do zadnjega, a je Karolina znala ohraniti zbranost in prva počistiti stezo za ciljanje. Tudi ona je tekmo končala brez poraza.

Kaj sta Burja in Karolina povedala po brezhibnih predstavah na tokratni tekmi, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Na naslednji izločitveni tekmi končnice bosta torej varna Karolina in Burja. Preostala šesterica pa se bo morala že jutri znova pomeriti in še dva tekmovalca se bosta morala posloviti od Exatlona.

V Exatlonu poteka finalni teden! Že v petek bomo dobili zmagovalca in zmagovalko najtežje televizijske preizkušnje, ki bosta poleg pokala in laskavega naziva najboljših v drugi sezoni prejela še vsak po 50 tisoč evrov.

