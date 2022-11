Finalisti skupaj v vili: "Ostali smo brez besed" #video

Le še nekaj dni nas loči od velikega finala šova Exatlon. Ekip Triglav in Jadran ni več, zato se je vseh osem finalistov vselilo v vilo. Tekmovalce so ob tem spreletavali zelo mešani občutki.

Le še štiri dekleta in štirje fantje lahko sanjajo o zmagi v drugi sezoni šova Exatlon Slovenija. Na včerajšnji tekmi za drese sta se od tekmovanja morala posloviti Neža in Ambro, preostali finalisti pa so se po tekmi skupaj vselili v vilo, ki bo njihov dom do konca tekmovanja.

Ker bodo tekmovalci obeh ekip od zdaj živeli pod isto streho, so tekmovalce navdajali nenavadni občutki. "Čisto nedomač občutek je, ker smo se vedno gledali kot neki nasprotniki, vedno je bil prisoten ta tekmovalni duh. Zdaj pa ne. Zdaj sedimo tukaj na kavču. Mislim, jaz se veselim prihodnjih dni," je povedal Tim.

Da je občutek nenavaden, se je strinjal tudi Burja, ki je omenil, da je na tekmovalce Triglava gledal kot na nasprotnike, vseeno pa je vesel, da jih bo lahko bolje spoznal.

"Definitivno je zanimivo priti v vilo skupaj z modrimi, ampak zdaj smo vsi enakovredni tukaj, vila je zdaj dom vseh. Ostali smo malo brez besed, ker ne veš, kako odreagirati, ne veš, kaj bi rekel, ampak mislim, da smo vsi veseli, da smo skupaj tukaj," je svoje občutke povzela Lina.

Več v zgornjem videu in nocojšnji oddaji, v kateri tekmovalce že čaka nova pomembna preizkušnja na spektakularnem poligonu Tobogan.

Tekmovalci so vstopili v finalni teden Exatlona. Že v petek bomo dobili zmagovalca in zmagovalko najtežje televizijske preizkušnje, ki bosta poleg pokala in laskavega naziva najboljših v drugi sezoni prejela vsak po 50 tisoč evrov.

