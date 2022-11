Ženin je svojo nevesto s tem šokiral že na poporočnem slavju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki si ga na Planetu lahko ogledate nocoj ob 22.40, sta si usodni da dahnila tudi Michael in Meka. Že na poporočnem slavju pa sta se dotaknila resne teme, o kateri nimata enakega mnenja. Meka je bila zaradi tega šokirana.

V ljubezenskem eksperimentu Poroka na prvi pogled: ZDA sta se zadnja poročila še Michael in Meka. Oba sta bila pred samim poročnim obredom zelo nervozna, ko pa sta nekoliko spoznala svojega novega partnerja, sta se pomirila. Sicer ne za dolgo, ker sta že na poporočnem slavju načela temo, o kateri nimata istega mnenja.

Michael je namreč svojo ženo vprašal, kdaj si želi imeti otroke. Meka mu je odvrnila, da bi najprej rada kakšno leto potovala, potem pa bi že lahko resno razmišljala o tem. Michael ji je skočil v besedo in dejal, da želi sam počakati še vsaj dve leti. To je Meko šokiralo, saj je dejala: "Sicer sva se šele prvič srečala, zato bom to poskušala sprejeti mirno, nimam pa dobrega občutka. Res nočem biti stara, ko postanem mama."

Svojega moža je nato še enkrat vprašala, zakaj je tako trdno prepričan, da potrebuje toliko časa, Michael pa je pojasnil: "Prvo leto bi rad potoval s teboj in te bolje spoznal. V naslednjem letu pa bi rad pripravil ustrezne pogoje za življenje otroka. Trenutno namreč živim v klasičnem stanovanju moškega samca, ki ni primeren za vzgajanje otroka."

Bosta zakonca navkljub prvemu nesoglasju našla skupen jezik? Ali bosta čez čas odkrila, da to ni edini kamen spotike v njunem zakonu?

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 22.40! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.