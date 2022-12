Česa takšnega nevesta na medenih tednih ni pričakovala

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede zvečer spremljate šov Poroka na prvi pogled: ZDA. Zakonci so se že odpravili na medeni teden, ki ga bodo preživeli v Panami. Idilična lokacija pa ni pogoj za idilične razmere v zakonu. Meka in Michael sta se namreč že po pristanku tako sprla, da sta se odločila, da bosta medeni teden preživela v ločenih spalnicah.

"Poteka medenega tedna si vsekakor nisem tako predstavljala," je dejala Meka po tem, ko se je brez svojega moža prebudila v nov dan, priznala pa je tudi: "Zelo sem žalostna, ker se mi res zdi, da se moj zakon lahko konča z ločitvijo."

Podobna občutja pa so v ločeni spalnici prevevala tudi Michaela: "Razočaran sem. Moja žena misli, da mi ne more zaupati. Četudi sem bil iskren, se očitno moj način izražanja ne ujema z njenim. Počutim se neslišanega, kar pa mi tudi otežuje, da bi se ji povsem odprl."

Kako pa sta se zakonca znašla v tej situaciji? Zakonca sta se sprla med samim letom v Panamo, saj naj bi Michael svoji ženi postavil ultimat: "Rekel mi je, da če ne bova na medenem tednu intimna, potem ne bo želel ostati poročen z mano." Razburjena nevesta je nato priznala še, da jo skrbi, ker je njen mož dvoličen. "Pred kamero je ena oseba, ko kamere ugasnejo, pa je druga," je pojasnila.

Svoje skrbi je Meka po pristanku letala odkrito delila tudi z možem. Michael ji je zagotovil, da so njene skrbi odveč, saj se je v zakon podal z željo, da bo vsak dan postajal boljši mož za svojo ženo in da se za to trudi pred in za kamero. Meka pa se ni pustila prepričati, saj mu je dejala: "Tu pred kamero spet govoriš, kako popoln mož si želiš biti. Če bi bil tak dejansko, tudi ko kamere ugasnejo, bi bila midva srečno poročena."

Izzvala ga je, da naj prizna, kakšen ultimat ji je postavil, a je Michael vztrajno zanikal, da bi svoji ženi to kadarkoli izrekel. Zato se je odločil, da je bolje, če noč na medenih tednih preživita ločeno. Situacija pa se med njima ni izboljšala niti potem. Na pomoč jima je priskočil tudi strokovnjak. Po pogovoru z njim pa sta se odločila, da bosta najprej poskušala zgraditi medsebojno prijateljstvo. Sporazumno sta se odločila tudi, da si do nadaljnjega snameta prstane.

Zakonca sta se tako več kot očitno znašla v hudi krizi. Jima jo bo uspelo rešiti ali se morda obeta predčasna ločitev? Odgovore prinaša samo ogled naslednjih epizod šova Poroka na prvi pogled: ZDA!

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 22. uri! Pred tem ne zamudite kviza Milijonar in komentatorske oddaje Na prvo žogo. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.