Ob zaščitniški tašči so se mu zašibila kolena

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki si ga na Planetu lahko ogledate nocoj ob 22.40, so se zakonci prvi dan zakona sestali z družino svojih novih partnerjev. Medtem ko so nekateri doživeli topel sprejem, Brandon ni imel te sreče. Ob zaščitniški tašči so se mu namreč nekajkrat zašibila kolena.

Brandon je v šovu Poroka na prvi pogled: ZDA poročen z edinko Taylor, zato ne preseneča, da je njena mati Anita do nje zelo zaščitniška. Brandon se je dan po poroki sestal z njo, ženino sestrično Tasho in ženino teto Keldo.

Že v začetku pogovora se je znašel v nerodnem položaju, saj ga je Tasha vprašala, kako se počuti, Brandon pa je priznal, da se je komaj dobro zbudil, zato mora še malce premleti vse. Njegova tašča je pogledala na uro in rekla: "Želim si, da bi tudi jaz lahko tako dolgo spala."

Brandon je nato le odgovoril, da se v zakonu počuti dobro, Anito pa je hitro zanimalo, koliko je star. Odgovor, da je star že 33 let in da še ni bil poročen, ji ni bil všeč, zato je Brandona vprašala, zakaj je tako. "Dandanes je težko najti pravo osebo, saj se vsi mladi bojimo biti v zvezi." Aniti se je ob tem skoraj zaletelo.

"Moja hčerka Taylor je unikat. Gre za skrbno in pametno dekle, ki je obenem tudi moja edina hčerka, zato sem do nje zelo zaščitniška. Zato me zanima, ali si ti dober do svojih žensk in, najpomembnejše, ali boš dober do moje Taylor." Zet ji je pritrdil, Anita pa se ni pustila tako zlahka prepričati, zato ga je prosila, naj ji pojasni, kaj misli s tem.

"Sam sem rad v razmerju, sploh z nekom, ki je moj najboljši prijatelj in partner v zločinu," je odvrnil, teto Keldo pa je zanimalo, zakaj se potemtakem ni izšlo z njegovimi dekleti v preteklosti. "Bil sem še v šoli in dekletom enostavno nisem zmogel namenjati dovolj pozornosti. Zato so vsa moja razmerja propadla," je pojasnil Brandon. Nevestina sestrična je nato pripomnila, da bi to lahko bila težava tudi v prihodnosti.

V pogovor pa je ponovno vskočila Anita, ki je ostro dejala: "Saj se zavedaš, v kaj si se spustil? To ni dekle, s katero hodiš na zmenke. To je ženska, s katero si se poročil. Ko pomislim na to, kako boš poskrbel zanjo, ti iskreno povem, da mi ni ravno toplo pri srcu." Brandon je po tem prestrašen pogled obrnil v tla in ostal tiho.

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede. Nocoj se bo pričel ob 22.40! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

