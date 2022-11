Kako bosta zmagovalca Exatlona porabila osvojenih 50 tisoč evrov? #video

Na Planetu ste lahko vsak petek zvečer spremljali komentatorsko oddajo Exatlon: Brez cenzure. V zadnji oddaji sta se iz Dominikanske Republike javila tudi zmagovalca najtažje televizijske preizkušnje Exatlon, ki sta v ekskluzivni izjavi razkrila, kaj je bilo tisto, kar ju je pripeljalo do zmage, kakšno lekcijo jima je dalo sodelovanje v šovu in pa tudi, kako nameravati zapraviti osvojenih 50 tisoč evrov.

Zmagovalca najtežje televizijske preizkušnje Exatlon sta postala Marko Špiler in Karolina Siročič. Voditeljico Jasno Kuljaj je sprva zanimalo, kaj je bilo po njunem mnenju tisto, kar ju je pripeljalo do osvojitve prestižnega naziva. Prvi je odgovoril Marko:

"Mislim, da je bila ključna osredotočenost pri končnih metih." Karolina se je z njim strinjala: "Da, tudi meni se zdi tako. Na poligonih smo bili vsi približno enako hitri. To, kako si se znal sestaviti na koncu, pa je bilo ključno."

"Kakšno lekcijo sta dobila iz celotne izkušnje v Exatlonu?" je voditeljico zanimalo v nadaljevanju. Ponovno se je prvi odzval Marko: "Mislim, da me je Exatlon na nek način spremenil. Male stvari, ki jih imam v življenju, bom cenil še bolj." Karolinin odgovor pa se je glasil: "Jaz sem se pa naučila, da se znam vedno, ko sem na dnu, motivirati in sestaviti nazaj. To mi je tukaj uspelo, zato sem res hvaležna za to izkušnjo."

Zadnje vprašanje pa jima je zastavil Denis Porčič - Chorchyp. Izvedeti je želel, kako nameravata zmagovalca porabiti osvojeno denarno nagrado. Ponovno je prvi svoje načrte izdal Marko: "Ko sem bil na prvem castingu, sem obljubil, da v primeru zmage celotno ekipo peljem na jadranje. Svoje obljube se bom tudi držal, tako da gremo maja skupaj jadrat."

Karolinini načrti pa so precej drugačni. "Glede na to, da sem še tako mlada – denar bo namreč dobila ena 22-letna smrklja – sem si rekla, da bom najprej končala fakulteto in si sprva dala ta denar na stran. Potem bomo pa videli. Gotovo bi ga vložila v nekaj, kar si želim delati," je razkrila in s tem tako navdušila Chorchypa, da ji je že vmes začel ploskati.

"Zato je ona moja zmagovalka – ker tako razmišlja," je še dodal. Celoten prispevek pa si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

Oddaja Exatlon: Brez cenzure se je sicer končala, zamujene epizode pa si lahko vedno brezplačno ogledate na Planeteka.si.

