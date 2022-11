Skrivnost je razkrita: takšno mora biti dekle, ki lahko osvoji srce Exatlonovca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tadej Ambrožič - Ambro je v šovu Exatlon tekmoval vse do finalnega tedna, dokler ga ni domov poslal Marko Špiler, ki je nato osvojil tudi naziv zmagovalca Exatlona. Prihoda Ambra v studio oddaje Exatlon: Brez cenzure je bila nedvomno najbolj vesela voditeljica Jasna Kuljaj, ki je med celotno sezono ves čas na veliki zvon oznanjala, da je Tadej njen srčni favorit.

To posebno priložnost pa je izkoristila tudi za to, da je izvedela nekaj osebnih podrobnosti o njem. Jasna je Tadeja najprej vprašala, kaj je po horoskopu. "Trmast kozorog, rojen januarja, tako da se kmalu bliža moj rojstni dan," je odvrnil. Jasna pa je že imela pripravljeno naslednje vprašanje, ki je bilo še bolj osebne narave: "Ali si kaj nežen in čustven?"

Ambro je malce zadržano priznal, da je, nato pa pojasnil: "Ko sem ena na ena, sem, ja." Temu so se vsi nasmejali, voditeljico pa je zanimalo tudi, ali je priljubljeni Exatlonovec samski. Ko je izvedela, da mu postelje ne greje nobeno dekle, se je začudila, prav tako pa se ni mogla upreti vprašanju o tem, kakšna dekleta so mu všeč.

Take, ki se smejijo mojim šalam in mojim neumnostim. Drugače pa ne vem, največ seveda šteje karakter. Najpomembneje je, da se razumeš in ujameš, seveda pa mora biti dekle tudi lepo," je razkril.

Ves pogovor s Tadejem si lahko ogledate na zgornjem videoposnetku.

Oddaja Exatlon: Brez cenzure se je sicer zaključila, zamujene epizode pa si lahko vedno brezplačno ogledate na Planeteka.si.

