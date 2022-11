Zmagovalka Exatlona: Sama ne bi upala staviti nase! #video

V petek smo v finalni oddaji Exatlon dobili zmagovalca druge sezone te najtežje televizijske preizkušnje. Karolina Siročič in Marko Špiler sta o vtisih po zaključku šova in o tem, kaj bosta naredila z glavno nagrado 50 tisoč evrov, spregovorila tudi v oddaji Jutro na Planetu.

Zmagovalca Exatlona Slovenija 2022 sta šele v ponedeljek zvečer prispela v domovino, že naslednje jutro pa sta se oglasila v oddaji Jutro na Planetu. "Takoj, ko sva prišla na letališče, so naju vsi lepo pričakali in je bilo tako lepo videti vse. Od najinih sotekmovalcev do domačih in prijateljev," je povedala Karolina. Mare je dodal, da je ta trenutek težko pričakoval in da je bilo lepo vse spet videti.

Karolina se je skozi Exatlon izjemno izkazala in je tudi v odločilnih bojih veljala za eno od favoritk, medtem ko je Marko Špiler s svojo suvereno zmago presenetil marsikaterega gledalca. "Jaz sem tako užival na teh poligonih, bil sem kot majhen otrok, ko pride prvič v lunapark. Res mi je bilo fenomenalno. Sploh ni bilo, da bi lahko rekel, težko. In ja, ti meti so mi res stekli," je povedal zmagovalec, ki je priznal, da je predvsem zaradi svoje višine imel nekaj težav pri poligonih, ki so imeli veliko preprek.

Karolina je izpostavila tudi pomembnost psihične pripravljenosti, kar je spoznala med tekmovanjem, čeprav se ji je na začetku zdelo, da je tekmovanje bolj fizično naravnano. Voditelj Igor Krmelj ji je nato še razkril, da jo je že na začetku Exatlona med favoritke za končno zmago uvrstil tudi komentator oddaje Exatlon: Brez cenzure in lanski tekmovalec Denis Porčič-Chorchyp, kar jo je močno presenetilo. "Sama ne bi upala staviti nase," je ob tem dejala.

Tekmovalca sta ob koncu pogovora razkrila še, kako bosta porabila nagrado 50 tisoč evrov. "Jaz ga bom vložil v razširitev svojega posla, ki ga imam že zdaj," je razkril Marko, Karolina pa je povedala, da se bo najprej posvetila dokončanju študija, nato pa bo osvojeni denar vložila v nekaj, kar bi rada počela poslovno po zaključku šolanja.

Celoten pogovor s Karolino Siročič in Markom Špilerjem si lahko ogledate v zgornjem videu.

