Ti dve tekmi svetovnega prvenstva si boste danes lahko ogledali na Planet TV

Prva tekma FIFA svetovnega prvenstva 2022, ki jo boste lahko spremljali na naši televiziji, bo današnja tekma med Ekvadorjem in Senegalom, ki bo neposredno odločala o tem, katera od dveh reprezentanc iz skupine A si bo priborila drugo mesto in napredovanje v osmino finala. Prenos tekme se bo s studijsko oddajo začel že ob 15.30 na programu Planet 2.

Prenos druge tekme dneva med Iranom in ZDA iz skupine B, kjer je še vse odprto za preboj v nadaljevanje tekmovanja, si boste nocoj lahko ogledali na programu Planet. Pol ure pred prenosi tekem boste lahko spremljali tudi studijsko oddajo, v kateri bosta voditeljica Manja Stević in strokovni komentator Sašo Udovič predstavila reprezentance, nogometne zvezdnike in preostale zanimivosti o tekmi, ki nas čaka. Po tekmah se jima bo v studiu ob kratki analizi tekme pridružil izkušeni komentator Dani Bavec, ki bo tekme v neposrednem prenosu tudi komentiral.

Tekme na Planet TV tudi v sredo in četrtek

V sredo, 30. novembra, vas ob 15.30 na Planet 2 čaka tekma med Tunizijo in Francija. Ob 19.45 pa na Planetu dvoboj med Savdsko Arabijo in Mehiko.

Pestro bo tudi v četrtek, 1. decembra. Na Planet 2 si boste ob 15.30 lahko ogledali tekmo med Kanado in Marokom, ob 19.45 na Planetu pa še tekmo med Kostariko in Nemčijo.

Na Planetu bomo prenašali osem tekem ter polfinale in finale FIFA svetovnega prvenstva 2022.

