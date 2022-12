Hrvaška igralka priznala: Ne bojim se kritik

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 16. uri spremljate hrvaško nadaljevanko Zlati dvori. V njej v glavni vlogi nastopa tudi Petra Kraljev, ki je v intervjuju za Večernji list spregovorila o tem, kako v igralskem poklicu sprejema kritike, in razkrila, kakšna je skrivnost zavidljivo vitke postave.

Zgodba nove hrvaške nadaljevanke Zlati dvori (Zlatni dvori) se vrti okoli lepega podeželskega dekleta Ane, ki na slavonski posesti skrbi za konje, in Petra, šarmantnega, a neodgovornega bogataša. Petar je glasbeni producent in zapeljivec, ki med filmskim pobegom pred možem svoje ljubice naleti na jahalko Ano in zaradi nje zapelje v jarek.

Čeprav Anin prvi odziv na razvajenega očkovega sinka v dragem kabrioletu še zdaleč ni idealen, pomaga tako njemu kot najboljšemu prijatelju avto odpeljati v vas. Stvari se zapletejo, ko Ana skoraj umre v požaru, a jo Petar pravočasno reši. Med njima se počasi razvije ljubezen, a Petar je zaročen z Nero, nenadarjeno pevko, tukaj pa so še poslovne vezi njenega očeta …

Petra Kraljev, ki v telenoveli nastopa v vlogi Nere, je v svoji igralski karieri že osvojila srca številnih gledalcev. Pot do uspeha pa za nikogar ni lahka, zato se tudi ona spopada z različnimi kritikami.

“Kritika je sestavni del tega posla. To si vedno znova ponavljam. Eden od profesorjev mi je že davno tega rekel: 'Vsak norec lahko daje negativno, ne pa tudi konstruktivno kritiko.' Tega se nekako držim, a del vsakega komentarja obdržim zase. Predvsem tisti del, ki lahko dodatno spodbudi mojo ustvarjalnost. Zato ne morem reči, da se kritik bojim, je pa vedno prisotna napetost, kako bo nekaj sprejelo občinstvo. Mislim, da je pomembno, da nimamo pričakovanj. Vedno dam vse od sebe, poskušam presenetiti tako sebe kot občinstvo, a pri vsem tem nisem pretenciozna. Občinstvo zna tudi prepoznati kakovost in ji zaploskati."

Ne glede na kritike pa igralka še vedno izvrstno opravlja svoje delo, saj se je z igralskim talentom in smislom za humor močno usidrala v srca oboževalcev. Za nameček pa se igralka lahko pohvali tudi s krasno postavo, ki ji jo zavidajo vsi. Številni gledalci za televizijskimi zasloni se tako sprašujejo, kako ji uspeva ohranjati izjemno vitko linijo.

"Po mojem mnenju je vitka postava mešanica dobrih genov in prehrane. Tudi treningov, a tega ne smem niti omenjati, ker me spomni, kako lena sem za to. Delo, ki ga opravljam, in način življenja narekujeta, da ješ hitro hrano in se ustavljaš v pekarnah, a jaz se vsemu temu izogibam. Kuham, če je le mogoče, zato tudi poskušam obiskovati čim manj restavracij, hrana, ki jo jem, pa je vedno ekološka. To ne pomeni, da ne jem pice, testenin ali sladkarij, le doma pripravljeno, predvsem morsko hrano, imam precej raje kot vse tri," je Petra razkrila svojo skrivnost.

