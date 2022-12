Še ena razočarana nevesta: Nočem biti poročena s takim težakom

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede zvečer, je pare po medenem tednu čakala vselitev v skupno stanovanje. Tukaj se je zataknilo pri Brandonu in Taylor, saj je razočarana nevesta prvo noč v stanovanju morala preživeti sama.

Medeni teden se je tudi za Taylor in Brandona končal vse prej kot čudovito. Zadnji dan je Brandon spet izgubil živce, ker se ne more sprijazniti s tem, da je neprestano obkrožen s kamerami. To je opazila tudi njegova žena Taylor, ki je dejala: "Do snemalcev je zelo osoren. Povedala sem mu, da nočem biti poročena s takim človekom."

Nevesta je nato izdala, da je Brandonov odziv na to običajno tak, da sname prstan, ga vrže v kot in zapusti prizorišče. "Nočem biti poročena s takim težakom, ampak takim srčkom, kot zna biti drugače," je dodala. Njegov izbruh se je sicer zgodil tudi na zadnji dan medenih tednov, zaradi česar je bila Taylor primorana pripraviti kovčke za oba, pri čemer je možu pospravila tudi poročni prstan.

Brandon je nato prispel v kombi, v katerem so se preostali kandidati že posedli, in začel vse, vključno s svojo ženo, pošiljati k vragu. Preostali so ga poskušali pomiriti, on pa je odvrnil, da se bo pomiril, ko bo pristal v Washingtonu.

Tudi ta napoved se ni uresničila, saj je Brandon po pristanku vzel svoje kovčke in se odpravil neznano kam. Njegova žena Taylor se je tako v njuno skupno stanovanje vselila sama. "Pred vrnitvijo v Washington sem imela veliko upanje, ampak trenutno ne vem, kje je moj mož. Na živce mi gre to, da me ne spoštuje, ampak vseeno nisem pripravljena obupati nad tem zakonom."

Potem ko je noč preživela sama, jo je obiskal strokovnjak, ki se mu je zaupala, pastor pa je ostal povsem brez besed. Dejal je samo: "To je noro!" Nazadnje je domov prišel tudi Brandon, ki je ženi v opravičilo prinesel šopek rož. S tem pa se ni mogel izogniti pogovoru na štiri oči s pastorjem. Ta se je vmes večkrat prijel za glavo ob Brandonovih izjavah, vseeno pa mu ga je uspelo usmeriti na pravo pot.

V pogovor se je nato vključila še Taylor in na koncu ji je Brandon obljubil: "Od zdaj bom boljši Brandon in še boljši mož." Vsem se gotovo poraja isto vprašanje: bo zmožen držati svojo obljubo?

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede zvečer. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

