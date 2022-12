Igralec razkril: Pisala mi je dolga erotična pisma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu boste lahko vsak četrtek in petek ob 19.45 spremljali deseto sezono priljubljene serije Umori na podeželju (Midsomer Murders). V njej v glavni vlogi nastopa angleški zvezdnik John Nettles, ki je v enem od intervjujev razkril, da je na račun svoje slave doživel kar nekaj negativnih pripetljajev v svojem življenju.

John Nettles je igralec, ki je postal zelo priljubljen v skorajda vsakem domu Združenega kraljestva in drugod. Slavo mu je prinesel zlasti nastop v seriji Umori na podeželju (Midsomer Murders), katere deseto sezono boste lahko vsak četrtek in petek ob 19.45 spremljali tudi na Planetu.

Igralec je sicer priznal, da se je moral navadil tega, da je v središču pozornosti. Ko je serija začela dosegati milijonske oglede, se je to kaj hitro pokazalo za slabost. Nettlesovi oboževalci, ki jih je bilo naenkrat res veliko, pa so mu začeli slediti na vsakem koraku.

"Med vsemi temi oboževalci se je vedno našel kakšen obsedenec. V preteklosti sem imel težave z gospo srednjih let, ki je svoj avto parkirala pred mojo hišo in me ves čas opazovala, tudi ponoči. Vsakič, ko sem sredi noči vstal, sem jo videl sedeti v njem. Že skozi ogledala v avtomobilu je neprestano spremljala vsak moj premik, nato pa sem jo začel videvati tudi na vsaki lokaciji, ki sem jo obiskal. Posledično mi ni ostalo drugega, kot da dobim sodno prepoved približevanja," je razkril John Nettles.

To pa ni bil edini primer strastne oboževalke, kakor je pojasnil v nadaljevanju. "Imel sem tudi oboževalko iz Norveške, ki mi je pisala izjemno dolga erotična pisma, v katerih mi je nazorno pisala o tem, kaj vse bi počela z menoj, če bi me dobila v roke," je sprva dejal, nato pa dodal še: "Naposled pa mi je začela pošiljati še dietne jedilnike, saj sem po njenem mnenju pridobil preveč kilogramov."

Norvežanka pa se ni ustavila le pri tem. Pošiljala mu je tudi izjemno draga darila, s čimer je presegla vse meje. "Ne samo, da sem moral naposled tudi v tem primeru prositi policijo za pomoč pri posredovanju, ta ženska je tudi z vsemi svojimi dejanji močno vznemirila mojo ženo, ki si tega ni zaslužila," je iskreno dejal Tom.

Priljubljeno serijo Umori na podeželju lahko na Planetu spremljate vsak četrtek in petek ob 19.45! Za tem si lahko ob 21.30 ogledate še uspešnico Zlato oko (Golden Eye), zamujene epizode pa si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.