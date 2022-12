To je serija, ki jo obožujejo tudi zvezdniki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nadaljevanju vam razkrivamo deset zanimivosti o seriji, ki jih gotovo še ne poznate!

Umori na podeželju je britanska kriminalistično-dramska serija, ki se predvaja že od leta 1997. Detektivska drama se osredotoča na glavni lik policijskega inšpektorja Toma Barnabyja, ki ga igra John Nettles, in na njegov trud za razrešitev različnih zločinov, ki se zgodijo na izmišljenem angleškem podeželju Midsomerja.

1. Gre za eno najbolj priljubljenih dramskih serij na televiziji, predvajajo jo v več kot 200 državah po vsem svetu, gledanost pa ni nikoli padla pod šest milijonov.

2. Orlando Bloom, Olivia Colman, Henry Cavill, Sam Heughan, Tom Ellis, Lesley Manville in Stephen Moyer so le nekateri izmed številnih slavnih obrazov, ki so se pojavili v seriji.

Orlando Bloom je le eden izmed mnogo slavnih obrazov, ki so nastopili v seriji. Foto: Britbox 3. Steve Redgrave, dobitnik zlate olimpijske medalje v veslanju, je v epizodi Dead in the Water, posneti na regati Henley julija 2004, upodobil samega sebe.

4. Likalnik, ponev, pokvarjen mikrofon, drogiran konj, vile, tekoči nikotin, strupene glive, omarica za pijačo, prekopalnik, kladivo, vrtalnik, zamašek, steklenice, strupena žaba, sponka za klobuk in ugrabitev Nezemljanov. To je le nekaj posrednih krivcev za umore, ki jih razrešuje policijski inšpektor v seriji.

5. Prvotni naslov serije je bil Barnaby.

6. The Killings at Badger's Drift, pilotska epizoda serije, je pritegnila kar 13,5 milijona gledalcev. Zaradi tega je postala najbolj gledana posamezna drama leta 1997.

7. Po govoricah sodeč so nekdanji premier David Cameron, Sharon Stone, Joan Collins in Johnny Depp veliki oboževalci serije.

Če vas pot zanese v Veliko Britanijo in ste velik oboževalec serije, pa ne smete prezreti še zadnjih treh zanimivosti:

8. V čokoladnici Rumsey's Chocolatier v mestu Thame so ustvarili prav poseben recept The Barnaby Bun. Po navdihu detektiva Barnabyja lahko med ogledom mesta uživate v ročno izdelanih čokoladnih lizikah.

9. Pivovarna Loddon v mestu Buckinghamshire je imela osrednjo vlogo v epizodi Night of The Stag. V spomin na to so zvarili pivo z imenom epizode, ki ga je mogoče kupiti v njihovi trgovini ali na spletu.

Pivo je degustirala tudi igralska zasedba serije. Foto: Loddon Brewery 10. V gostilni The Argyll Pub v Henleyju si lahko privoščite kozarec piva Midsomer! Uporabljen je bil tudi v epizodi Last Year's Model iz leta 2006, na prizorišču pa lahko stopite za bar in poskusite popiti slabega pol litra njihovega zvarka Midsomer, ob čemer boste dobili tudi fotografijo.

Priljubljeno serijo Umori na podeželju lahko na Planetu spremljate vsak četrtek in petek ob 19.45!

