Poškodbam se ni izmuznil niti kot James Bond

Danes si boste na Planetu lahko ogledali dva filma o Jamesu Bondu. Prvi, z naslovom Goldfinger in Seanom Conneryjem v glavni vlogi, bo predvajan ob 19.00. Sledil mu bo film Jutri nikoli ne umre (Tomorrow Never Dies), ki se bo začel ob 21.15, v glavni vlogi pa bo nastopil Pierce Brosnan. V nadaljevanju razkrivamo, katerim poškodbam se irski igralec, navkljub splošno znani nepremagljivosti tajnega agenta 007, ni uspel izogniti.

Igralec Pierce Brosnan je v vlogi Jamesa Bonda nastopil večkrat. Četudi agent 007 slovi po svoji nedotakljivosti in redkokdaj stakne kakšno poškodbo, irski zvezdnik ni imel te sreče. Prvič se je poškodoval prav na snemanju filma Jutri nikoli ne umre (Tomorrow Never Dies).

Med snemanjem enega od prizorov, v katerem se bori proti svojim nasprotnikom, je Pierca Brosnana zadela v obraz kaskaderjeva čelada, ki se je med ognjevito akcijo odpela in odletela. Igralec je za to poškodbo prejel kar osem šivov. Oteženo je bilo tudi nadaljevanje snemanja, saj so igralca morali snemati tako, da so v kader zajeli samo njegovo nepoškodovano stran obraza.

Pierce Brosnan kot James Bond v filmu Jutri nikoli ne umre (Tomorrow Never Dies).

Pierce Brosnan pa se je v vlogi tajnega agenta 007 poškodoval tudi med nastajanjem filma Umri kdaj drugič (Die Another Day). Med snemanjem prizora, kjer upravlja s čolnom, je namreč utrpel poškodbo kolena, ki se je ponovila ravno tam, kjer jo je enkrat že imel.

Posledice so bile zato za igralca precej hujše. Brosnan je moral za dva tedna prekiniti snemanje, kar je vodilo tudi v zamik izida filma. Obenem je tako film Umri kdaj drugič (Die Another Day) postal prvi film o James Bondu, ki je zaradi poškodbe moral zaustaviti produkcijo.

Na Planetu boste igralca Pierca Brosnana lahko v vlogi Jamesa Bonda v filmu Jutri nikoli ne umre (Tomorrow Never Dies) videli ob 21.15. Pred tem pa ne zamudite še filma Goldfinger s Seanom Conneryjem v glavni vlogi, ki se bo začel 19.15. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

