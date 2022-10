Hrvatica, ki blesti v dveh poklicih, razkrila ključ do uspeha

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 16. uri spremljate hrvaško telenovelo Zlati dvori (Zlatni dvori). V njej v glavni vlogi nastopa tudi igralka Katarina Baban, ki poleg uspešne igralske kariere blesti tudi na področju mode. V enem izmed intervjujev za hrvaški 24sata je razkrila, kako je videti njen običajen dan in kako usklajuje dve karieri.

Katarina Baban že šest let uspešno krmari med dvema poklicema. Je namreč igralka in modna oblikovalka. Čeprav se na daleč zdi, da gre za zelo različna poklica, je Katarina poudarila, da imata še vedno nekaj skupnih točk – delo ni nikoli monotono, vedno pa je ustvarjalno.

Vsak dan je drugačen od prejšnjega, zato je ključ do uspeha odlična organizacija, kar je za Katarino izjemno pomembno, saj je pri svojem delu perfekcionistka in si prizadeva, da so vse naloge opravljene odlično. Hrvaška igralka je obenem tudi ena najpogosteje videnih igralk na hrvaški televiziji. V začetku intervjuja je spregovorila o tem, kako je videti njen običajen dan.

"Dan je poln različnih obveznosti in norih dogodivščin. Veliko sem v avtu, vse stvari, ki jih potrebujem, so v avtu. Velikokrat se pošalim, da je vse, kar iščem oziroma potrebujem, lahko le tam. Vsak dan hitim s snemanja v salon, iz salona v gledališče in vmes še na sto drugih krajev. Pogosto slišim vprašanje, kako mi uspe opraviti vse v enem dnevu. Vsakemu pa odgovorim, da se z veliko volje, zavihanimi rokavi in ​​jasno vizijo da postoriti vse!"

Čeprav so njeni dnevi naporni, pa je igralka priznala, da se vseeno vanje zbudi z veseljem, jutra pa so tudi njen najljubši del dneva: "Ob skodelici kave in prijetni glasbi si vsako jutro vzamem čas zase, nato pa se lotim organizacije dneva. Moram priznati, da v tem zelo uživam, saj je med vsemi dnevnimi obveznosti najti nekaj miru včasih lahko kvantna fizika. Obenem pa tudi ne maram izgubljati časa, zato včasih tudi desetkrat preverim dnevni načrt, da zares izkoristim vsako minuto dneva."

Novinarja je za zaključek zanimalo še, ali ji je ljubši poklic igralke ali poklic modne oblikovalke, Katarina pa je iskreno dejala, da ne bi mogla izbrati. "Igralstvo je bilo moja prva ljubezen od nekdaj in mislim, da bo tudi za vedno ostalo. Se je pa tudi modno oblikovanje skozi leta temu zelo približalo. Sprva sem nanj sicer gledala kot na svoj drugi posel, v zadnjih letih pa se je to povsem spremenilo. Trudim se uravnavati obe karieri, ker me obe izpopolnjujeta in mi prinašata veliko veselja," je pojasnila.

Hrvaško telenovelo Zlati dvori (Zlatni dvori) lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 16. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine pa si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

