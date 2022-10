Ob vprašanju Jureta Koširja so tekmovalko premagale solze #video

V Exatlonu smo spremljali še drugo tekmo za obstoj, na kateri so spet slavili člani rdeče ekipe, kar pomeni, da bomo v izločitvenem dvoboju spremljali dve dekleti iz modre ekipe Jadran. Med razglasitvijo druge dvobojevalke je prišlo do presenečenja, druga dvobojevalka se je ob vprašanju Jureta Koširja zlomila in tolažiti jo je morala Andreja.

Tekmovalci so se na drugi tekmi za obstoj zbrali na poligonu Apokalipsa. Po zmagi Triglava na prvi tekmi za obstoj so bili člani Jadrana pod velikim pritiskom. Modri so od začetka dajali vtis, da so tekmo in obrambo svojih deklet vzeli resno. Z dvema uvodnima zmagama so vodili z 2:1.

Triglavani so se odzvali kot običajno. Z dobrim ciljanjem so si priborili tri zaporedne točke in povedli s 4:2. Jadrancem je zatem začelo zmanjkovati sape. Nasprotniki iz Triglava niso popuščali in so razliko še povišali na 6:3. Burja je bil zadnji, ki je modrim uspešno priboril točko. Sledile so štiri zaporedne zmage rdečih in usoda modrih deklet je bila za ta teden zapečatena.

Na ceremoniji po tekmi je bilo zelo čustveno. Nasprotnico statistično najslabši Piki bi morala izbrati statistično najmočnejša članica Jadrana, Neža, a je prišlo do presenečenja. Katrin se je ob vprašanju Jureta Koširja, kako ocenjuje svoje nastope, namreč zlomila in premagale so jo solze.

Šele po tolažbi Andreje ji je uspelo zbrati misli in razkrila je, da so se v baraki že pred tekmo dogovorili, katera tekmovalka bo morala v primeru poraza v izločitveni dvoboj. Več v zgornjem videoposnetku.

Neža je nato povedala, da je naloga izbrati drugega dvobojevalca nadvse nehvaležna, zato je v strahu, da bo morala izbor druge dvobojevalke opraviti že na ceremoniji, vse skupaj pripravila vnaprej.

Ta teden bomo tako po dolgem času gledali samo en izločitveni dvoboj. Med Piko in Keti. In kot vemo, bo to za eno od njiju zadnje dejanje njunega popotovanja skozi Exatlon.

