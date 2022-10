Pri sosedih slovenske paštete zavarovali pred krajo

V znani hrvaški trgovski verigi paštete slovenskega proizvajalca Argeta po novem prodajajo v zaščitni posodi z alarmom.

Kako daleč smo prišli, se v spodnji objavi sprašuje Hrvat, da morajo trgovci pred krajo zavarovati paštete v vrednosti od šest (0,79 evra) do deset kun (1,32 evra).

Poteza trgovcev kaže na to, kako težko shajajo nekateri državljani, poroča Slobodna Dalmacija. Za omenjeni medij je spregovoril gospod, ki je vse življenje delal v podjetju, dočakal pokoj, zdaj pa njegova pokojnina znaša komaj 2.500 kun ali nekaj manj kot 250 evrov. "Sram me je, moji računi znašajo 1.100 kun (150 evrov) na mesec, hrana pa tudi. Nimam avta in če se v hiši kaj pokvari, si moram denar izposoditi. Ali naš predsednik vlade to vidi?" se sprašuje gospod.