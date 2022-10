35-letni Hrvat, ki je spolno zlorabljal mladoletnico, obsojen na 20 let zapora

Sodišče v Dubrovniku je na 20-letno zaporno kazen obsodilo 35-letnika, ki je nekaj več kot leto in pol spolno zlorabljal deklico, mlajšo od 15 let, in še dve ženski, poroča hrvaški portal Slobodna Dalmacija. Eno od žrtev je celo prepričeval, naj stori samomor.

Obtožnico zoper njega so vložili v začetku novembra 2021. Poleg spolnih deliktov so mu očitali poskus vplivanja na eno od žrtev. Iz zapora ji je namreč pošiljal pisma, v katerih jo je prosil, naj umakne svoje pričanje proti njemu, nato pa naredi samomor. Pismo so prestregli pravosodni organi in ga uporabili kot dokaz proti 35-letniku.

Obtožencu so podaljšali pripor

"Županijsko sodišče v Dubrovniku je po zaprtem naroku v kazenski zadevi 35-letnega obtoženca zaradi več kaznivih dejanj obsodilo na enotno kazen dvajsetih let zapora. Obtožencu so podaljšali pripor," so potrdili na državnem pravobranilstvu.

O pritožbah na to sodbo, če bodo vložene, bo odločalo Visoko kazensko sodišče Republike Hrvaške.