Francoska televizija v državni lasti France24 je pred kratkim objavila prispevek o slovenskem duhovniku, ki naj bi med letoma 1992 in 2001 v Kongu spolno zlorabljal mladoletne fante. V tem času je tam namreč deloval kot misijonar. Gre za verjetno najodmevnejši pedofilski škandal pri nas, ki je odjeknil leta 2006, po različnih preiskavah pa so duhovnika, ki v mariborski škofiji še vedno deluje, razglasili za nedolžnega, saj naj bi zadeva že zastarala. Francoska televizija je v prispevku izpostavila, da domnevne žrtve napada še vedno čakajo na zadoščenje pravici.

Omenjeni duhovnik, sicer znan kot oče Jože, še vedno deluje kot škofijski duhovnik mariborske škofije, še posebej pa je aktiven v družinski pastorali.

Domnevne žrtve so ga obtožile tudi posilstva

V prispevku mu očitajo, da naj bi v letih, ko je v Kongu deloval kot misijonar, spolno zlorabil in celo posilil več mladoletnih fantov, starih okoli 14 let. Da o tem ne bi povedali nikomur, naj bi jih celo podkupoval z denarjem in nekaterim plačal tudi šolanje. Eden izmed prebivalcev vasi, v kateri je duhovnik deloval, je za prispevek francoske televizije povedal, da je bil takrat star 14 let. "Večkrat me je poklical v svojo hišo, me prijel za roko, odpel svoje hlače in začel masturbirati. Preden je ejakuliral, me je prosil, naj mu dam svoje roke," je povedal.

Kot so izpostavili v prispevku, so ga nekatere domnevne žrtve obtožile celo posilstva. Leta 2001 sta dve žrtvi na lokalno policijo podali prijavi in duhovnika obtožili pedofilije, kar pa je sam zanikal. V policijskem poročilu, ki je videno v omenjenem prispevku, je zapisano, da so po opravljenih preiskavah ugotovili, da so obtožbe utemeljene.

Duhovniku naj bi prepovedali delo z mladoletnimi

Lansko leto je oče ene od domnevnih žrtev zaprosil za ponovno odprtje primera. Policija v Kongu je tako izprašala sedem domnevnih žrtev in ponovno zaključila, da ga je treba pripeljati pred sodišče, kar pa ni mogoče, saj je v Sloveniji.

Z mariborske nadškofije, kjer omenjeni duhovnik še vedno deluje, so za tednik Domovina pojasnili, da so delovali povsem v skladu z navodili Vatikana. Takoj po pojavu obtožb naj bi duhovniku izrekli previdnostne ukrepe in prepoved dela z mladoletnimi. Kot je vidno v prispevku, pa so na Facebooku našli več fotografij, kako omenjeni duhovnik še vedno aktivno dela z otroki. Primer so posredovali tudi na policijo, kjer so ugotovili le, da je zadeva že zastarala.

Iz Vatikana so nato prejeli obvestilo, da preiskava že poteka in da naj počakajo na ugotovitve. Nekaj časa kasneje so dobili obvestilo, da so preiskavo opravili in primer zaključili z ugotovitvijo, da so bile obtožbe lažne in podane z namenom pridobitve finančne koristi.