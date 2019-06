Celjski duhovnik, ki naj bi zlorabljal otroke, še naprej v stiku z mladimi #video #Argument

"Ob večerih je prihajal v mojo sobo in se usedel na rob postelje. Ponavadi je bilo to, ko sem že spal. Z roko je segel pod odejo, se prerinil z roko do spodnjic, do spolovila in se ga dotikal. Gre za Jožeta Planinška, ki trenutno deluje v Celju," je primer domnevne pedofilije za Argument v začetku aprila opisala anonimna priča.

Cerkveni preiskovalec: S primerom se ukvarja policija

O spolnih zlorabah v slovenski katoliški cerkvi so v oddaji Argument na Planetu razpravljali cerkveni preiskovalec spolnih zlorab Andrej Naglič, predstavnik civilne iniciative Dovolj.je Igor Vovk ter odvetnica in nekdanja informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar.

Naglič je na vprašanje, kaj se je v odnosu slovenske Cerkve do problematike pedofilije spremenilo od razkritja prej omenjenega primera domnevne pedofilije v Argumentu, poudaril, da so omenjeni primer takoj predali policiji: "S tem se ukvarja policija, več ne bi želel komentirati. Najbolje je, da počakamo na sklepe policijskih postopkov."

Cerkveni preiskovalec spolnih zlorab Andrej Naglič je poudaril, da so pri Slovenski škofovski konferenci primer domnevne pedofilije, ki so ga razkrili v oddaji Argument, takoj predali policiji. Foto: Peter Susič

Vovk je povedal, da so do zdaj vložili 10 kazenskih ovadb zoper osem ljudi, vsi so že v predkazenskem postopku: "Tri primere smo predali policiji in ekspertni skupini, med drugim tudi primer, ki je bil razkrit v vaši oddaji. Po razkritju sta se prijavila še dva primera, ki še nista šla v obravnavo, bosta pa v kratkem."

Pirc Musarjeva: Če ni izrecnih dokazov ali izjav žrtev, je treba biti previden

Pirc Musarjeva poudarja, da imajo žrtve in mediji pravico, da govorijo o spolnih zlorabah, vendar pa pri tovrstnih zadevah, ki posegajo v najožjo intimo posameznika, svetuje tudi previdnost. "V tem primeru, ki smo ga slišali, je žrtev sama povedala, za koga gre. S tem je izkoristila pravico do svobode izražanja, vendar pa mora biti civilna iniciativa previdna, če nima izrecnih dokazov ali izjav žrtev, ki jim pomaga rešiti težave," opozarja odvetnica in nekdanja informacijska pooblaščenka.

Predstavnik civilne iniciative Dovolj.je Igor Vovk je poudaril, da imajo v civilni pobudi radi Cerkev in škofe, vendar pa nasprotujejo temu, da se pedofilija v Cerkvi pometa pod preprogo. Foto: Peter Susič

Vovk je pojasnil, da so doslej prišla v javnost samo tri imena, ki so jih podale žrtve. "Pri vseh treh imenih gre za tako imenovane serijske primere, kjer gre za veliko število žrtev, obenem pa je preteklo veliko časa in se ni ukrepalo. Zavarovati moramo nove žrtve," je poudaril predstavnik civilne iniciative Dovolj.je.

Ob tem je Pirc Musarjeva dejala, da bodo postopki, če bodo ti končali na sodišču, zaradi zaščite žrtev najverjetneje zaprti za javnost: "Če so se žrtve že same izpostavile v javnosti, bodo mediji in civilna iniciativa imeli težave, ker bodo zadeve na sodiščih zaprte za javnost."

Cerkev in civilna iniciativa vsaka na svoji strani

In kako od pretresljivega razkritja v Argumentu v primeru pedofilije postopa Cerkev? Naglič je poudaril, da je v tem času stopil v veljavo dokument Svetega sedeža, ki predpisuje, kako morajo v Cerkvi obravnavati spolne zlorabe. "Te zadeve se javljajo cerkvenim predstojnikom, v postopkih obravnave spolnih zlorab smo dolžni biti še bolj blizu žrtvam, dolžni smo pravno postopati in varovati dobro ime vseh, dolžni smo spoštovati domnevo nedolžnosti do konca postopkov."

Kot je poudaril, so dokumenti Slovenske škofovske konference to predvidevali že prej, od junija pa je ta sprememba še bolj izrazita. Stikov s civilnodružbeno pobudo Dovolj.je za zdaj še niso imeli, je poudaril Naglič: "Slovenska škofovska konferenca je javno izrazila pripravljenost, da sodeluje tako z organi pregona kot tudi s civilnodružbenimi organizacijami, ki se ukvarjajo z vprašanji spolnih zlorab. Mi smo odprti za sodelovanje, žal pa za zdaj od omenjene pobude ni bila izražena enaka pripravljenost."

Če posameznik, ki je bil žrtev spolne zlorabe, hodi k verouku, kjer duhovnik nekoga spolno zlorablja, bi pričakovala, da Cerkev takšnega duhovnika umakne, dokler vsaj del preiskave ni končan, je dejala odvetnica in nekdanja informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar. Foto: Peter Susič

Pripravili zasedo pedofilu, primer preiskuje policija



Pred slabimi tremi meseci je uredništvo oddaje Argument sredi Ljubljane nastavilo zasedo 35-letniku, ki se je dogovoril za srečanje z našo sodelavko, ki se mu je predstavila kot 14-letna osnovnošolka iz Ljubljane. Samo nekaj minut je trajalo, da ji je zelo neposredno ponudil spolni odnos. Policija je ustvarjalcem oddaje sporočila, da zoper vse osumljene osebe vodijo predkazenske postopke in ravnajo po usmeritvah državnega tožilstva.

Vovk: Ko se bodo škofje srečali s travmo, bodo popolnoma drugače ukrepali

Vovk je poudaril, da si v civilni pobudi želijo govoriti neposredno s škofi, saj so ti neposredno odgovorni za razmere v Cerkvi: "Kar zadeva komisijo, je ta v vseh desetih letih svojega obstoja dokazala, da ne upraviči svojega zaupanja. Žrtve se zato ne obračajo nanjo."

Na vprašanje, zakaj se želijo sestati s škofi, je Vovk poudaril, da imajo v civilni iniciativi Cerkev in škofe radi, a dodal, da želijo k vprašanju ostro pristopiti. "Prepričani smo, da bodo škofje potem, ko se bodo srečali s to travmo, popolnoma drugače ukrepali. Nimamo kaj pometati pod preprogo," je poudaril Vovk in dodal, da se mora Cerkev odzvati takoj in preprečiti nadaljnje zlorabe.

Pirc Musarjeva ob tem poudarja, da policija v predkazenskem postopku nima možnosti, da bi duhovnikom, ki so osumljeni spolnih zlorab otrok, prepovedala, da delajo z mladimi: "Kvečjemu bi tisti, ki trdi, da je bil spolno zlorabljen, lahko zahteval prepoved približevanja. Ampak če tak posameznik hodi k verouku, kjer duhovnik nekoga spolno zlorablja, bi prej pričakovala, da Cerkev takšnega duhovnika umakne, dokler vsaj del preiskave ni končan."