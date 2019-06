Maja še minus, junija vročinski val. Kaj se dogaja z vremenom? #video #argument

So zadnja vremenska dogajanja nad Slovenijo res še del običajne vremenske folklore? V torek je bila v Kočevju toča tudi tri ure po nevihti, ko se je deloma že stalila, še vedno debela več kot 11 centimetrov. To ni več toča, ki povzroči le škodo na avtomobilih in hišah, ampak lahko človeka celo ubije ali poškoduje.

V začetku maja je bilo v Sloveniji nekaj stopinj pod ničlo, sredi junija pa že nad 30 stopinj Celzija. To je skoraj 40 stopinj razlike v samo nekaj tednih, so poročali v oddaji Argument. To nihanje sta skušala v oddaji pojasniti Brane Gregorčič z agencije za okolje (Arso) ter Dušan Kaplan, ljubiteljski opazovalec vremena, ki že desetletje zbira in popisuje izkušnje prednikov.

Tako hladnega maja v Sloveniji ni bilo že od leta 1991, temperature so se spustile tudi pod ničlo. Sončnega vremena je bilo kar polovico manj od dolgoletnega povprečja, deževalo je kar 18 dni. Na Kredarici je zapadlo celo rekordne tri metre snega. A le nekaj dni kasneje se je že začel prvi letošnji vročinski val.

Lani smo vročinski val imeli šele konec julija, letos že v začetku junija

"Medtem ko smo imeli leta 2018 rekordno vroč maj, smo prvi vročinski val dobili šele konec julija, letos po ekstremno hladnem maju pa smo prvi vročinski val dobili že 10. junija, torej precej prej kot ponavadi," je povedal Bojan Ilijanič, ki na Planetu napoveduje vreme. In kje so razlogi? "Pravila ni, vse je odvisno od postavitve ciklonov, anticiklonov in vetra," dodaja Ilijanič.

Foto: Peter Susič

Na vlaku 33, v UKC Ljubljana 29 stopinj Celzija

Ustvarjalci oddaje Argument so ob enih popoldne, ko je bilo zunaj 30 stopinj Celzija, skočili na vlak. Kljub oblačnosti in kratki poletni nevihti se je temperatura v vagonu povzpela na 33 stopinj Celzija. Predstavljajte si, kako bi bilo šele na kakšen resnično vroč poletni dan. Preverili so tudi, kakšne so razmere v naši največji bolnišnici. Živo srebro se je v eni od čakalnic UKC Ljubljana ustavilo pri 29 stopinjah Celzija.