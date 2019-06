Morski psi na Jadranu: kako (ne)varno je slovensko morje? #Argument #video

Skorajda ne mine teden, da se ne bi na spletu pojavil nov posnetek morskega psa v naši neposredni bližini. O osem metrov dolgem in dve toni težkem planktonašu, ki ni nevaren človeku, so poročali iz Savudrije, pred dnevi pa so to vrsto morskega psa posneli pri obali v bližini Šibenika. Pri Makarski so opazili morskega psa vrste mako, ki velja za najhitrejšega med morskimi psi, lahko pa je nevaren človeku. Se bomo torej morali navaditi na prisotnost morskih psov v našem morju?

Morskega psa je pred kratkim posnela tudi ekipa Slovenca, ki se je s supom odpravil od Dubrovnika do Pirana. Alen Soldo z oddelka za morske študije na splitski univerzi je v oddaji Argument na Planetu pojasnil, da je od 28 vrst morskega psa, ki živijo v Jadranskem morju oziroma vanj zaidejo zgolj občasno, človeku potencialno nevarna samo ena vrsta.

V Jadranu je človeku nevaren samo veliki beli morski pes

"To je veliki beli morski pes, a moramo vedeti, da ta vrsta ni stalna prebivalka Jadranskega morja, saj je to morje zanjo premajhno. Občasno pa ti morski psi zaidejo tudi sem," je pojasnil Soldo. Na Jadranu se je sicer zadnji smrtni napad morskega psa zgodil leta 1974, ko je med Splitom in Omišem umrl nemški turist.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Ko je morski pes na Jadranu leta 2007 zadnjič napadel, je bil njegova žrtev slovenski podvodni ribič Damijan Pesek. Pri otoku Vis ga je veliki beli morski pes napadel med ribolovom in mu skoraj povsem raztrgal nogo. Žival je privabila kri, če se izkušeni potapljač ne bi odzval hitro in zbrano, pa bi se napad lahko končal tudi tragično.

Oddajo Argument, ki je na sporedu vsak četrtek ob 21. uri, si lahko na Planetu ogledate tudi s funkcijo ogled nazaj.

Na Jadranu nazadnje napadli slovenskega podvodnega ribiča

Nogo so Pesku po prvi intervenciji v Splitu dokončno rešili v Ljubljani pri zdaj že svetovno znanem kirurgu Alešu Ahčanu, ki je edini slovenski kirurg s to izkušnjo in eden redkih na svetu. "Če si predstavljate čeljust z več tisoč zobmi, je jasno, da takšen ugriz naredi izjemno škodo in prizadene izjemno hude rane," je za Argument povedal Ahčan.

Od 28 vrst morskih psov je v Jadranskem morju človeku nevaren le veliki beli morski pes. Foto: Getty Images

Po besedah Solda v Jadranskem morju nekaj vrst morskih psov živi stalno, nekatere pa vanj zaidejo samo občasno: "Nekaterih nismo videli tudi že deset, petnajst, dvajset in več let, vendar pa v Jadranskem morju vsakodnevno kroži na tisoče morskih psov, zato ni nič posebnega, če v morju vidite morskega psa," razlaga Soldo.

Možnost, da v Jadranskem morju naletite na morskega psa, je majhna

Po besedah biologa in predsednika društva Morigenos Tilna Genova živalske vrste iz Rdečega v Sredozemsko in Jadransko morje lahko prihajajo tudi zaradi odprtja Sueškega prekopa: "To je dejansko neka umetna pot, ki je tem organizmom omogočila vstop v Sredozemsko in Jadransko morje."

Ključno vprašanje, ki si ga pred poletjem zastavlja marsikateri turist, je, ali lahko še naprej brezskrbno plava v Jadranskem morju. Soldo odgovarja, da brez težav: "Če boste razmišljali o morskih psih in njihovi nevarnosti, vam lahko povem, da je veliko večja verjetnost, da vam na poti na plažo na glavo pade tabla, kot da boste v morju videli morskega psa," pravi hrvaški strokovnjak.