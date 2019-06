Starši spregovorili o tem, zakaj si je hči Julija odrezala roko #video #Argument

V oddaji Argument na Planetu so prvič na televiziji javno spregovorili starši 21-letne Julije Adlešič, ki jo je njen partner Sebastien Abramov januarja letos domnevno prepričal, da si je v okviru zavarovalniške prevare odrezala roko. Oče Boštjan Adlešič je dejal, da njuna hči še vedno trdi, da je pri dogodku šlo za nesrečo, saj Abramov iz pripora še vedno komunicira z njo. Mama Monika Adlešič si želi, da bi hčerka obnovila stike z njima in prekinila odnos z Abramovom, ki je obtožen umora nekdanje partnerice Sare Veber.

Voditelj Mirko Mayer je v tokratni oddaji Argument na Planetu gostil tudi Moniko in Boštjana Adlešiča, starša 21-letnega dekleta, ki jo je njen partner, sicer stari znanec policije, 29-letni Sebastien Abramov, domnevno prepričal, da se je spustila v zavarovalniško goljufijo, ki je šokirala slovensko javnost.

Odrezano roko prikazovali kot nesrečo pri žaganju vej

Marca letos je v javnost prišel poskus zavarovalniške goljufije. Štirje osumljeni so najprej sklenili zavarovalne police pri petih zavarovalnicah, nato pa naj bi si Julija namerno na žagi odrezala roko nad zapestjem. Povzročeno poškodbo so vpleteni poskušali lažno prikazovati kot nesrečo pri žaganju vej.

Po nesreči sta Adlešičeva in Abramov vložila več odškodninskih zahtevkov v vrednosti približno milijon evrov, vendar so na zavarovalnici postali sumničavi, primer pa so prevzeli kriminalisti. Zdaj jima grozi od enoletna do osemletna zaporna kazen.

Julija stik s svojimi starši zavrača

Julija stik s svojimi starši zavrača. "Julija se ne zaveda, kaj se je zgodilo. Ona še vedno trdi, da je šlo za nesrečo, da v to ni bil vpleten nihče drug, saj Abramov z njo še vedno komunicira na različne načine, prek mame in pisem," je dejal Julijin oče Boštjan Adlešič. Mama Monika se je javno izpostavila, ker želi, da se stik med Julijo in Abramovom prekine. Prepričana je, da je njegova manipulacija tako močna, da Julija ne more funkcionirati, kot bi si želeli.

Julijo sva želela pripraviti na to, da nekatere njegove zgodbice niso resnične in da se to lahko preveri, ampak on se je vedno spretno izmuznil ter našel nov odgovor, pripoveduje Julijina mama Monika Adlešič. Foto: Peter Susič

Kot sta povedala starša, je poskušal Abramov manipulirati tudi z njima. "Bil je zares zelo prijazen, vljuden, spoštljiv. Tudi do Julije se je vedel tako, a sčasoma je začel pripovedovati svoje zgodbice, za katere sva izvedela, da ne držijo. Julijo sva želela pripraviti na to, da nekatere zgodbice niso resnične in da se to lahko preveri, ampak on se je vedno spretno izmuznil ter našel nov odgovor," je povedala mama Monika.

Oče Boštjan je dejal, da se Abramova spomni še iz osnovne šole, vendar naprej ni vedel, da gre za istega človeka: "Najprej je hodil k nam z dragim mercedesom. Ko sva Juliji prepovedala, da bi se družila z njim, sta se začela pred nama skrivati. Čez približno leto in pol je prišel k nam s slabim avtomobilom. Ko smo videli, kdo je, smo Juliji spet poskušali preprečiti stike, a ko je postala polnoletna, je lahko delala, kar je hotela." Kmalu se je tudi odselila od doma.

"Mi smo bili zadnji, ki smo bili v stiku z njo, a se je obrnila tudi proti nam"

Na vprašanje, kakšno vlogo je v celotni zgodbi odigrala mama Abramova, je mama Monika odgovorila, da so bili Julija, Abramov in njegova mati vedno skupaj: "Mama jo je vedno predstavljala kot Sebastienovo prijateljico, zato sklepava, da je resnično želela neko dekle, ki bi jo zlorabili. Gospa je namreč, ko gre za denar, zelo pohlepna."

"V dveh mesecih sem jo zagotovo naključno videl najmanj štirikrat, vendar mi nikoli ni povedala, kaj se je zgodilo z Julijo. Če bi bila to normalna oseba, bi to verjetno povedala, čeprav Abramov tega ne bi hotel. To je takšna stvar, ki jo moraš povedati, tudi če jo kdo drug hoče zanikati. Zdi se mi, da je ona zelo sodelovala pri tej manipulaciji," je poudaril oče Boštjan.

"V dveh mesecih sem jo zagotovo naključno videl najmanj štirikrat, vendar mi nikoli ni povedala, kaj se je zgodilo z Julijo," o vlogi mame Sebastiena Abramova v celotni zgodbi pripoveduje Julijin oče Boštjan Adlešič. Foto: Peter Susič

Ko sta izvedela, kaj se je zgodilo z njuno hčerko, sta starša takoj začela iskati več informacij. "Obiskala sva starše pokojne Sare Veber, ki so bili šokirani, ko so izvedeli, da obstaja še ena žrtev. Na enak način je manipuliral z njuno hčerko, ki se je začela spreminjati na podoben način kot Julija. Najprej je Julijo odrezal od prijateljic, sošolk in družbenih omrežij, tako da je bila čisto osamljena. Mi smo bili zadnji, ki smo bili v stiku z njo, a se je obrnila tudi proti nam," je pojasnila mama Monika.

"Za Abramova si želiva, da dobi, kar si zasluži"

Kot je dejala, v zadnjem letu dni s hčerko ni imela nobenih stikov: "Poskušala sva priti do nje na vse mogoče načine. Vmes so se preselili, naju pa je skrbelo, ker nisva vedela, kje živi najina hčerka." Preden je Julija spoznala Abramova, je bila priden in delaven otrok, je poudaril oče Boštjan: "V šoli je bila odlična, ko se je začela sestajati z njim, pa je učni uspeh začel padati. Ko je Abramov videl, da jo poskušamo odvrniti od njega, jo je preusmeril stran od naju. Rekel ji je, da nikoli nisva bila dobra starša."

Sebastiena Abramova v Celju prihodnji teden čaka sojenje za umor nekdanje partnerice Sare Veber. Foto: Mediaspeed

Tudi mama Monika poudarja, da Julija po prijateljstvu z Abramovom razmišlja čisto drugače kot prej: "Preden ga je spoznala, mi je veliko zaupala, ampak enostavno je bila tudi prek telefona vedno v stiku z njim. Kadar sem jo vprašala, ali se lahko sami pogovorimo in ali lahko prekine klic, je odgovorila, da ona in Sebastien nimata nobenih skrivnosti. Tako nismo več imeli nobenega osebnega odnosa."

Na vprašanje, kakšno upanje imata, da se odnos s hčerko počasi vrne v stare tirnice, mama Monika odgovarja, da oba verjameta, da se Juliji lahko pomaga na pravi način: "Upanje je še edino, kar ostaja. Slišala sva, da Julija zavrača psihološko pomoč. Za Abramova pa si želiva, da dobi, kar si zasluži."

Zaprosil za socialno pomoč, ponudil milijonsko varščino

Že prihodnji teden Abramova v Celju čaka sojenje za umor nekdanje partnerice Sare Veber. Spomnimo, da mu bodo sodili za umor, ki ga je storil na zahrbten način in iz nizkotnih nagibov. Njegova žrtev naj bi ga namreč po nekaterih podatkih želela zapustiti, prav tako je imela dovolj njegovih kriminalnih podvigov, zato se je odločil, da jo ubije in vse skupaj prikaže kot nesrečo pri čiščenju orožja.

Abramov z mediji noče komunicirati, prav tako naj bi imeli težave s komunikacijo njegovi odvetniki. Zanimivo je tudi, da je močno zadolženi Abramov pred priporom celo zaprosil za socialno pomoč, hkrati pa zdaj ponuja milijonsko varščino, če bi mu sodišče dovolilo, da se brani s prostosti. To se seveda ne bo zgodilo, sojenje pa bo najbrž razkrilo še kakšno temno plat Abramova. Za umor mu grozi najvišja, 30-letna zaporna kazen.