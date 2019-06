Ali globoka država res obvladuje sodstvo? #video

Kako naj državljani razumemo to, da sredi prestolnice, v sodni palači, v prostoru, kjer smo po ustavi vsi enaki pred zakonom, okrožni sodnik s tresočim glasom bere oprostilno sodbo v močno spolitiziranem primeru Milka Noviča, češ: ta oprostilna sodba mi bo skoraj zagotovo uničila kariero? O tem so se spraševali v oddaji Argument.

Te dni se je podobno ponižal še okrožni državni tožilec iz Maribora Niko Pušnik, so poročali v oddaji Argument na Planetu. Že samo s tem, da je moral na zagovor k politiki zaradi svojih trditev, da je po opustitvi kazenskega pregona proti enemu najbolj kontroverznih slovenskih politikov Francu Kanglerju doživljal hude pritiske svojega šefa. Nezakonito naj bi mu prisluškovali tudi policisti in agenti Sove.

Foto: Peter Susič Pušnik je prepričan, da so se dogajali nezakoniti prisluhi in provokacije in da so ali pri policiji ali v Sovi tehnično opremo, ki je na razpolago za to, zlorabljali.

V oddaji sta gostja, žvižgač in diplomat Peter Golob ter nekdanji direktor Sove Andrej Rupnik, razpravljala o tem,

- ali globoka država res obvladuje slovensko pravosodje,

- ali se je zgodila politična zloraba Sove in

- ali so žvižgači, ki spregovorijo o pritiskih, žrtve izživljanja svojih šefov.

V oddajo se je iz Maribora oglasil tudi politik Franc Kangler.

