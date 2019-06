Je Cerar primeren za evropskega komisarja? #Argument #video

Na političnem parketu se te dni začenja umazan boj za najbolje plačano službo, ki je na razpolago slovenskim politikom. Zadnjih nekaj dni najbolj preseneča, da se eden od največjih poražencev zadnjih evropskih volitev Miro Cerar, ki je z SMC osvojil le 1,6 odstotka glasov na evropskih volitvah, resno omenja v kombinacijah za naslednjega evropskega komisarja. Tega ni zanikal nihče v vladni koaliciji, niti Cerar sam.

Foto: Peter Susič Na kocki so visoki vložki. Gre za funkcijo, ki dokazano hkrati prinaša visok domač in mednarodni ugled, moč in vpliv in nikakor ne nazadnje - plačo, ki krepko presega 20 tisoč na mesec.

Zato že v začetku komisarske kampanje padajo zelo nizki udarci. Za enega je poskrbel tudi predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša, ki je na spletu delil žaljivo karikaturo, zaradi česar ga je javno okrcal celo njegov dolgoletni strankarski kolega Vinko Gorenak.

Brglez: Pojdimo lepo po vrsti

"Pomembnejše dogajanje je zdaj v Evropi in so vsaka ugibanja prezgodnja. Naprej je treba ugotoviti, kakšna je koalicija znotraj Evrope, potem je treba priti do predsednika Evropske komisije in šele nato se lahko začnemo pogovarjati o komisarjih," je v oddaji dejal Milan Brglez, ki je bil lani izključen iz SMC, zdaj pa se je na listi SD prebil v Evropski parlament.

Za Jančiča neprimeren, Lukšič opozarja na dobro ekipo

Po mnenju novinarja Petra Jančiča je Cerar neprimeren kandidat za evropskega komisarja, Igor Lukšič, nekdanji predsednik SD, pa izpostavlja, da ima Cerar nekaj prednosti pred Violeto Bulc, ki komisarsko delo opravlja zdaj.

Foto: Peter Susič

"Bil je predsednik vlade in ima izkušnje s slovensko in svetovno politiko. Vendar pa mislim, da je treba kandidata opremiti z dobro ekipo, pri tem pa smo šibki," je prepričan Lukšič.

Brglez kljub večkratnim vprašanjem ni želel komentirati, ali je Cerar primeren kandidat za komisarja. Ponovil je le, da naj gremo lepo po vrsti.