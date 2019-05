Na desetine Slovencev se vozi v ukradenih avtomobilih #Argument #video

Prav mogoče je, da sedite v ukradenem avtomobilu z lažno prikazanimi kilometri, čeprav ste za avto pošteno plačali. V oddaji Argument, ki jo vodi Mirko Mayer, so skušali poiskati odgovore na vprašanji, kakšen je obseg takšnih prevar na avtomobilskem trgu v Sloveniji in po svetu ter kako se lahko zaščitite.

Obstaja namreč nekaj preprostih korakov, da preverite, ali je vaš sanjski avto v resnici ukraden, poškodovan oziroma mnogo starejši, kot piše v prirejenih dokumentih.

Gosta v studiu sta bila Matevž Pesek in Vid Klopčič, ustanovitelja spletne strani Avtolog, ki razkrivata resnico o vozilih.

Dva mlada slovenska računalniška strokovnjaka sta se odločila, da bosta javne podatke o avtomobilih približala kupcem jeklenih konjičkov. Kar veliko podatkov o naših vozilih je javnih, ko jih peljemo na tehnični pregled, se zabeležijo, če jih znamo brati, pa je goljufija hitro odkrita.

Matevž Pesek in Vid Klopčič

Z Avto-moto zveze Slovenije se je drugim gostom v oddaji pridružil Jurij Kočar.

V 20 letih so policisti odkrili 183 primerov ponarejenih prometnih dovoljenj.

V letu 2017 so v Sloveniji ukradli 604 vozila, od tega so jih 192 našli. Med ukradenimi je bilo največ avtomobilov – 335, našli so jih 121.

Lani je bilo ukradenih 576 vozil, od tega so jih 205 našli, med ukradenimi je bilo 320 osebnih avtomobilov, našli so jih 112.

Največ vozil ukradejo na območju Policijske uprave Ljubljana, sledi pa Koper. V zadnjem obdobju je bilo najhuje leta 2013, ko je bilo ukradenih kar 1.542 vozil