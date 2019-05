Ima vaš avtomobil nazaj prevrtene kilometre?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odgovor na to vprašanje, ki pogosto zanima kupce rabljenih vozil, lahko zdaj preprosto in brezplačno preverite na portalu, ki ga je ustvaril Podatkovni inštitut Inforum.

Spletni portal avtolog.si vam, če vtipkate VIN-številko, ki jo najdete na prometnem dovoljenju vozila, pokaže kopico podatkov o avtomobilu. Od tehničnih specifikacij, datuma prve registracije in uspešnosti tehničnih pregledov do datumov menjav lastnikov in starosti.

Podatke črpa s portala OPSI, katerega skrbnik je ministrstvo za javno upravo.

Primer: kako so BMW-ju izpuhteli kilometri

Na portalu si lahko ogledate zadnjih deset iskanj. Ko smo si jih ogledovali mi, je za štiri od desetih vozil pokazal, da so bili kilometri zavrteni nazaj.

En primer je vozilo znamke BMW, ki je imelo še leta 2014 v času tehničnega pregleda skoraj 400 tisoč kilometrov, istega leta je menjalo lastnika (datum ni razviden), v dveh letih za tem pa se je število kilometrov zmanjševalo. Najprej se je zmanjšalo na 310 tisoč in nato leta 2016 na 270 tisoč.

Foto: Avtolog.si

Manj tveganja za prevare pri nakupu avtomobila

Kot na strani na družbenem omrežju Facebook navajajo avtorji, želijo z odprtimi podatki pokazati okoljevarstvene in varnostne trende vozil v Sloveniji.