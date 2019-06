Se razvpiti pobeg iz koprskega zapora lahko ponovi? #video #Argument

Pobeg iz koprskega zapora tik pred letošnjim novim letom velja za enega od najbolj spektakularnih vseh časov pri nas. Pripornika iz BiH in Srbije sta prerezala rešetke, se spustila po vrvi, tekla po dvorišču mimo varnostnih kamer, skočila na smetnjak, od tam na zid in naprej na ulico, kjer so se za njima izgubile vse sledi. Pazniki naj bi ves ta čas mirno spali. V oddaji Argument so preverili, ali so po filmskem pobegu v koprskem zaporu sprejeli ukrepe, s katerimi bi preprečili podobne pobege iz zapora.

Od pobega je minilo že 172 dni oziroma skoraj natančno pol leta, so poročali v oddaji Argument na Planetu, kjer so preverili, ali se je v tem času v slovenskih zaporih za zapornike in paznike sploh kaj spremenilo.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Za službo pravosodnega policista malo zanimanja

O problemih, ki pestijo slovenske zapore, so spregovorili prvi mož slovenskih zaporov Bojan Majcen, predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk in šef sindikata v koprskem zaporu Robert Malikovič. Slednji je dejal, da se v koprskem zaporu od pobega prej omenjenih pripornikov ni spremenilo nič: "V Kopru je stanje še vedno alarmantno, v tem času so odšli trije oziroma štirje pravosodni policisti. Na razpis za osem pravosodnih policistov so se prijavili trije kandidati."

Šef sindikata v koprskem zaporu Robert Malikovič poudarja, da je stanje v zaporu v Kopru še vedno alarmantno. Foto: Peter Susič

Verk je poudaril, da je hvaležen vladi, ki je po dogodku presekala prerekanje in obračunavanje v medijih, s čimer je imel v mislih besedni spopad z nekdanjim šefom zaporov Jožetom Podržajem in njegovo kasnejšo zamenjavo: "Na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so dobili novega šefa, varnostnega strokovnjaka, od katerega v sindikatu pričakujemo, da bo nekaj naredil. Je pa gospod Majcen krojač, ki so mu dali škarje brez platna." Dodal je, da je nedopustno, da dva paznika nadzorujeta 150 zapornikov.

Oddajo Argument, ki je na sporedu vsak četrtek ob 21. uri, si lahko na Planetu ogledate tudi s funkcijo ogled nazaj.

"Videosistem je takšen, kot je bil. Nič se ni spremenilo."

Majcen je poudaril, da prezasedenost zaporov in pomanjkanje paznikov ostajata glavna problema v celotnem zaporniškem sistemu v Sloveniji. "Objavili smo razpis za 50 novih delovnih mest, od vlade smo dobili ustrezne kvote, so pa pogoji za zaposlitev v tem trenutku zelo slabi," je poudaril vršilec dolžnosti generalnega direktorja uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.

Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk je poudaril, da je nesprejemljivo, da dva pravosodna policista nadzorujeta 150 zapornikov. Foto: Peter Susič

Pobegli koprski pripornik Damnjan Mitrović za oddajo Argument po pobegu dejal, da nekateri od paznikov med službenim časom tudi spijo. "Nekateri gledajo filme, drugi igrajo računalniške igrice, nekateri gredo ven in kadijo cigarete. Potem se zberejo in gredo gor na streho. Tam jim je najlepše, zberejo se trije, štirje, kolikor jih je pač v nočni izmeni, in gredo gor ter vzamejo kavo. Malo je stražarjev, samo nekaj jih je, ki bi ponoči opravljali obhode. Po pol tretji ni nikogar več."

Majcen: Takšen pobeg se nikakor ne sme ponoviti

Majcen je dejal, da se pobeg, kot sta si ga privoščila omenjena pripornika, v slovenskih zaporih nikakor ne sme ponoviti: "Kar se tiče infrastrukture, smo marsikaj spremenili. Pri natančnem pregledu smo našli dodatne žage, spremenili smo določena varnostna navodila in načrt varovanja ter poostrili nadzor nad delom. Zaznali smo en primer spanja in ustrezno ukrepali proti zaposlenemu."

Pobeg, kot se je zgodil v Kopru, se v slovenskih zaporih nikakor ne sme ponoviti, je bil jasen vršilec dolžnosti generalnega direktorja uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen. Foto: Peter Susič

Malikovič se z njegovimi besedami ni strinjal: "Nič se ni spremenilo. Videosistem je takšen, kot je bil. Novih zaposlitev ni, saj prej omenjene zaposlitve nadomeščajo stare sodelavce, ki so odšli drugam ali v pokoj. Če zapolnimo prazna mesta, nas bo okoli 58, potrebujemo pa najmanj 80 pravosodnih policistov." Majcen je poudaril, da se stvari rešujejo, so pa določene zadeve po njegovih besedah podvržene javnim naročilom.

Na vprašanje, ali se lahko zgodi, da se bo tako kot s Podržajem v besedni spopad zapletel tudi z Majcnom, je Verk odgovoril, da se bo Majcen, če ne bo mogel dobiti ustreznega kadra in ponuditi rešitev, "najverjetneje ministrici (Andreji Katič, ministrici za pravosodje, op. p.) zahvalil za sodelovanje in odšel". Majcen je ob tem dodal, da je bil njegov prihod na čelo slovenskih zaporov vezan na to, da se stvari spremenijo in izboljšajo: "To je moj iskreni namen."