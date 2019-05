Je veganska prehrana primerna za otroke? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred dnevi je svetovno javnost razburil primer iz Avstralije, kjer je sodišče v Sydneyju staršema, veganoma, odvzelo otroka, ki je pri dobrem letu in pol tehtal manj kot 5 kilogramov. Razvojno je bil na ravni 3-mesečnega dojenčka. Bil je celo tako zelo podhranjen, da mu zobje sploh še niso začeli rasti. Staršema grozi do 5 let zapora.