"V imenu integritete bi moral odstopiti" #Argument

Poslancu madžarske narodne skupnosti Ferencu Horvathu se je v ponedeljek iztekel 15-dnevni rok, ki mu ga je postavila komisija za preprečevanje korupcije (KPK) in v katerem bi se moral odreči funkciji predsednika Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS). KPK je namreč ugotovila, da ta funkcija ni združljiva s poslansko. V oddaji Argument na Planet je voditelj Mirko Mayer soočil stališča predsednika mandatne komisije Ivana Hrška in poslancev Levice Mateja Tašnerja Vatovca in Jožefa Hrovata iz NSi.

Spomnimo, da je KPK ugotovila, da gre v primeru poslanca Freneca Horvatha za nezdružljivosti funkcij poslanca in predsednika zgoraj omenjene skupnosti, pri čemer so se sklicevali na dva zakona in sicer na Zakon o poslancih (Zpos) in Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

O nezdružljivosti je KPK obvestila tudi Mandatno - volilno komisijo DZ, ki jo vodi poslanec Ivan Hršak, in poslanca Horvatha pozvala, da naj v roku 15 dni odpravi nerazdružljivost in o tem obvesti tudi komisijo. Tu je imel na voljo dve poti: da se po desetih mesecih mandata odreče poslanski funkciji ali pa odstopi z mesta predsednika PMSNS. A Hrovath se ne da, podporo pa so mu izrekli tudi člani sveta PMSNS.

"V imenu integritete bi moral odstopiti"

Poslanec Levice Matej Tašner Vatovec je v oddaji dejal, da je Horvath po pravni formalni poti še vedno poslanec. "Kar se pa tiče načelnih ali etičnih stališč in drže potem pa absolutno ne":

"Mislim, da gre za sprenevedavo držo Horvatha in da je na nek način celo porogljivo do same institucije in državnega zbora kot takega. 25 let je veljalo, da poslanec ne more hkrati biti še v funkciji drugih javnih institucij, ki se financirajo z državnim proračunom, zdaj pa temu ni tako," je dodal Vatovec in izpostavil, da vsak poslanec ob nastopu mandata prejme priročnik v katerem jasno piše, da se poslancem v času mandata ni dovoljeno opravljati drugih funkcij.

Kor razlaga predsednik mandatno volilne komisije Ivan Hršak, Hrovat ob nastopu poslanske funkcije, komisije ni obvestil o svoji predsedniški funkciji. "Tu je naredil napako in bi zato moral v imenu integritete in ugleda, po pozivu KPK odstopiti. Žal pa tega ni storil," je dejal Hršak.

