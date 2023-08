Zaradi lakote umrla veganska vplivnica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruska vplivnica Žana Samsonova, ki je zagovarjala vegansko in presno prehranjevanje, je umrla zaradi lakote in izčrpanosti, poroča Daily Mail. Zadnjih deset let je bila namreč na presni dieti, ki je vključevala sadje, kalčke iz sončničnih semen, sadne smutije in sokove.

Novico o njeni smrti je za ruski časopis Večernjaja Kazan potrdila njeni mati Vera Samsonova: "Žana je umrla 21. julija v Maleziji zaradi okužbe, podobne koleri, ki se je poslabšala zaradi njene izjemno restriktivne diete."

Vodo nadomeščala s sadnimi in zelenjavnimi smutiji

39-letna vplivnica Žana Samsonova je imela obdobja, ko ni jedla in pila po več dni. Vode ni pila že več kot šest let, nadomeščala pa jo je s sadnimi in zelenjavnimi smutiji.

Njena mati hčerine diete ni podpirala in jo je poskušala prepričati, da uvede bolj uravnotežene prehranjevalne navade.

Vplivnica se je sprva prehranjevala samo z vegansko hrano, kasneje pa je prešla na izključno presno prehrano. Recepte, ki jih je pripravljala, je delila s svojimi sledilci na Instagramu. "Kljub temu, da kuham prestižne surove jedi, se hranim zelo preprosto. Ne uporabljam olja, soli in beljakovin," je v eni izmed objav zapisala Samsonova. In dodala: "Danes imam za kosilo okusen avokadov kefir, sladke češnjeve paradižnike in zrel avokado."

"Če sem iskren, jo je bilo grozljivo pogledati. Njene roke so bile kot roke moje dvanajstletne sestre," pa je za omenjeni ruski časopis povedal njen prijatelj, ki ga je spoznala na Tajskem. "Živel sem v nadstropju nad njo in vsak dan me je bilo strah, da bom našel njeno truplo. Prepričeval sem jo, naj se zdravi, a ji ni uspelo," je še dodal.

Žana je bila na veganski dieti več kot 15 let. Trdila je, da je njeno zdravje popolno in da nikoli ni bila niti prehlajena.

