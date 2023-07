30-letni vplivnež umrl po padcu iz 68. nadstropja

Med plezanjem na kompleks Tregunter v Hongkongu je umrl 30-letni francoski ekstremni športnik in vplivnež Remi Lucidi, znan po plezanju na najvišje stavbe sveta, poroča The Independent. Padel naj bi iz 68. nadstropja stavbe.

Po ugotovitvah preiskovalcev je Lucidi v stavbo prišel zvečer in varnostniku dejal, da želi obiskati prijatelja, ki stanuje v 40. nadstropju.

Na kraju dogodka našli njegovo športno kamero

Kot poroča South China Morning Post, naj bi se iz 40. nadstropja povzpel v najvišje, 68. nadstropje, kjer je ostal ujet zunaj penthousa, in začel trkati na okno ter prestrašil služkinjo v notranjosti. Ker je izgubil ravnotežje, je padel in umrl.

Hongkonški uradniki trdijo, da je varnostnik Lucidiju poskušal preprečiti obisk prijatelja, vendar je ta že ujel dvigalo in se povzpel. Vir je za The Post povedal, da so športnika in vplivneža nazadnje videli živega, ko je ob približno 19.30 trkal na okno penthousa v 68. nadstropju, zaradi česar je služkinja poklicala policijo. Ta je na prizorišču našla njegovo športno kamero. Vzroka njegove smrti sicer še niso uradno potrdili.

Pred smrtjo objavil fotografijo

Malo pred smrtjo je Remi Lucidi na svojem profilu na Instagramu objavil fotografijo Hongkonga. Glede na njegove pretekle objave se je med drugim povzpel na najvišje stavbe v Bolgariji, na Portugalskem, v Franciji, Ukrajini in Dubaju.

Na najvišje stavbe sveta se je začel vzpenjati leta 2016. Od takrat je kot kaskader potoval po vsem svetu in poskušal izvajati različne vrste podvigov.