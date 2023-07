Po nekaj manj kot štiridesetih letih so truplo nemškega alpinista 12. julija letos odkrili plezalci, ki so hodili po ledeniku Theodul v Zermattu, je v četrtek sporočila policija iz kantona Valais.

"Analiza DNK je pomagala identificirati alpinista, ki je bil pogrešan od leta 1986," so zapisali v izjavi.

"Septembra 1986 so nemškega plezalca, ki je bil takrat star 38 let, začeli pogrešati, ko se ni vrnil s pohoda."

Policija dodatnih informacij o plezalčevi identiteti ni posredovala, niti o okoliščinah njegove smrti. Objavili pa so fotografijo osamljenega pohodnega čevlja z rdečimi vezalkami, ki štrlijo iz snega. Ta je pripadal pogrešani osebi.

