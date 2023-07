55-letna lokalna prebivalka je v nedeljo zvečer z vrta gostinskega lokala blizu mostarskega mostu opazovala tekmovalce, ki so skakali dol. V nekem trenutku ji je spodrsnilo, zato je padla v reko Neretvo. Pri tem je večkrat zadela ob skale.

Diagnosticirali so ji več zlomov

Zahvaljujoč hitremu odzivu mostarske intervencijske reševalne službe, ki sicer skrbi za varnost skakalcev, so žensko s čolnom prepeljali do reševalnega vozila in nato v bolnišnico, kjer so ji diagnosticirali več zlomov. Zdravnik Mehmed Haznadar, predstojnik oddelka za anestezijo, reanimacijo in intenzivno terapijo, je potrdil, da se je oživljanje ženske začelo ob 21. uri, nekaj pred polnočjo pa je podlegla poškodbam.

Na kraju dogodka so bili tudi pripadniki mostarske policijske uprave.