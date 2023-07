Z zastrupljeno kavo poskušala ubiti svojo šefinjo

Sodnik Blagoje Dragosavljević je povedal, da se je obtožena zavedala, da lahko s strupenimi snovmi ogrozi življenje oškodovanke, kar je potrdila tudi psihiatrinja. "Ne prej ne kasneje ni kazala nikakršnih znakov duševne bolezni," je dejala. Obsojeno je opisala kot dominantno in nagnjeno k nadvladi v določenih položajih, v katerih jo kaj zmoti. Opazila je tudi določene narcisoidne poteze: "Takšni ljudje so pripravljeni storiti kaj nezakonitega, pri čemer pa ne gre za duševno motnjo."

Količina strupenih snovi, ki ju je zlila v kavo, ni bila zadostna za povzročitev smrti

Razlog, da je bila Nina Ninković obsojena le na dve leti zapora, je v tem, da količina strupenih snovi, ki ju je nadrejeni zlila v kavo, ni bila zadostna za povzročitev smrti. Krivdo je sicer zanikala.

Tožilstvo je konec lanskega leta Ninkovićevo obtožilo, da je med 8. in 21. decembrom kar trikrat vstopila v pisarno Slađane Tanasić v prostorih Pedagoškega inštituta in ji v kavo vlila snov, ki lahko zaradi vsebnosti natrija povzroči smrt. To sredstvo je, kot piše v obtožnici, namreč na voljo v prosti prodaji v izdelkih za čiščenje, razkuževanje in beljenje. Nazadnje je v njeno pisarno vstopila 21. decembra lani, ko ji je v kavo vlila anticid, sredstvo proti ščurkom. Ker ji je kava smrdela po varikini, je Tanasićeva ni popila.

Da jo je Ninkovićeva želala zastrupiti, so ugotovili s pomočjo nadzornih kamer, nameščenih v Tanasićini pisarni, zato jo je policija še isti dan aretirala.