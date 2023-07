Nova tragedija v družini smučarskega asa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bode Miller velja za enega najboljših smučarjev na svetu, saj je osvojil kar šest olimpijskih kolajn (eno zlato) in pet kolajn na svetovnih prvenstvih (štiri zlate).

Nekdaj najboljši alpski smučar na svetu Bode Miller je razkril, da je bil njegov triletni sin Asher hospitaliziran zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, poroča portal Us Weekly.

"V začetku tega tedna je bil na našem dovozu nekaj ur parkiran žerjav," je 45-letni Bode Miller zapisal v zdaj že izbrisani objavi na svojem profilu na Instagramu. In dodal: "Kljub temu, da so otroci zaradi očitnih varnostnih razlogov ostali notri, so zboleli."

Z objavo je želel opozoriti na nevarnost ogljikovega monoksida

Njegovemu triletnemu sinu Asherju se je stanje poslabšalo. "Asher je zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom končal v bolnišnici," je še zapisal Miller in dodal, da so zdaj vsi v redu, z objavo pa je želel vse starše opozoriti na nevarnosti ogljikovega monoksida: "To je opomnik, da preizkusite delovanje svojih detektorjev ogljikovega monoksida."

Miller ima z ženo Morgan Beck, igralko odbojke na mivki, sicer pet otrok – sedemletnega Nasha, štiriletnega Eastona, triletna dvojčka Askela in Asherja ter 19-mesečno hčer Scarlet. Nekdaj najboljši smučar na svetu ima iz prejšnjih razmerij še 14-letno hčer Dace in devetletnega sina Nata, ki si ju deli z nekdanjima dekletoma Chanel Johnson oziroma Saro McKenna.

Leta 2018 sta izgubila hčer Emmy, ki je utonila v bazenu

To pa ni prvič, da sta zakonca Miller, ki sta se poročila leta 2012, doživela grozljivo izkušnjo v bolnišnici. Decembra 2022 je namreč njun sin Asher doživel febrilni napad (vročinski krči), ki ga povzroči vročina. "Življenje je nenehna hoja po ostrini noža in to ni nekaj, kar nam je neznano," je Beckova takrat zapisala na svojem profilu na Instagramu. In dodala: "Včeraj je imel Asher febrilni napad, ki nas je na smrt prestrašil. Z reševalnim vozilom smo ga odpeljali v isto bolnišnico, kamor smo pred leti tudi Emmy."

Bode in Morgan sta namreč imela še hčer Emeline (Emmy), ki pa se je junija leta 2018 v starosti 19 mesecev utopila v bazenu in umrla. "Neutolažljivi smo. Naša deklica Emmy je včeraj umrla," je Bode Miller takrat zapisal na svojem profilu na Instagramu. "Nikoli si ne bi mislili, da bomo izkusili takšno bolečino. Njena ljubezen, njena luč, njen duh ne bodo nikoli pozabljeni. Naša mala deklica je ljubila življenje in ga vsak dan živela na polno. Prosimo, da v tem bolečem času spoštujete našo zasebnost," je še dodal.

