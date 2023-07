Osem otrok končalo v bolnišnici, potem ko so se na bazenu zastrupili s klorom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Otroci so bili veliki količini klora najverjetneje izpostavljeni zaradi izpada električne energije.

Osem otrok, starih od pet do osem let, se je v sredo popoldne na bazenu zabaviščnega parka Grad Sunca v Bosni in Hercegovini zastrupilo s klorom, poroča hrvaški portal Index.