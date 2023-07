V Dravi utonil štiriletni deček

Po prvih podatkih so osiješki policisti v sredo popoldne okoli 14. ure prejeli obvestilo o izginotju otroka na območju Donjega grada. Policisti in druge službe, specializirane za reševanje iz rek, so takoj odšle na teren in začele z obsežno iskalno akcijo otroka.

Na žalost so v Dravi našli truplo štiriletnega dečka, je potrdila tiskovna predstavnica tamkajšnje policije Edita Roterbauer. Njegovo truplo so našli nedaleč od kraja izginotja.

Nesreča naj bi se zgodila, medtem ko je deček stal na splavu za plovbo po reki je in v nekem trenutku padel v prostor med dvema deskama, poroča hrvaški Dnevnik. Tragediji naj bi bila priča tudi dečkova mama, ki so jo, potem ko so dečka našli, z reševalnim vozilom odpeljali v klinični center Osijek.