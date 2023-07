Tragedija v Bosni: pri padcu s 15. nadstropja umrl otrok

"Okoli 19.40 ure je policija v Tuzli prejela več prijav občanov, ki so poročali, da je iz 15. nadstropja stanovanja padel otrok. Takoj po prejemu so bili na kraj napoteni reševalci in dežurni policisti. Zdravnik nujne medicinske pomoči je potrdil smrt otroka," so za omenjeni časopis sporočili s policije.

Na kraj tragedije so prispeli kriminalisti in dežurna tožilka, ki vodi preiskavo.