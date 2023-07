Mlaka krvi in nokavt. Varnostniki na Krku pretepli štiri Slovence.

V nočnem klubu Onyx v Punatu na Krku se je sinoči zgodil pretep, v katerem so bili poškodovani štirje Slovenci, so sporočili z reške policije. Poleg njih je v incidentu sodelovalo še več ljudi, štiri poškodovane slovenske državljane pa so odpeljali v Klinično bolnišnico Rijeka. Hrvaški 24sata poroča, da so Slovence pretepli varnostniki. Policija dogodek še preiskuje.

"Sinoči so v gostinskem lokalu kršili javni red in mir, pri čemer so bili poškodovani štirje tuji državljani, Slovenci, ki so jih prepeljali v KBC Rijeka," so navedli pri policiji.

Oskrbeli so jih na urgenci, vsi imajo lažje poškodbe in so že na prostosti.

Kriminalistična preiskava še poteka, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka, so še sporočili na policiji, poročajo hrvaški mediji.

Na posnetku prerivanja, ki ga je objavil portal 24sata, je vidno, da mlade moške iz Slovenije pretepajo varnostniki kluba. Na posnetku eden od mladeničev leži nezavesten, drugega pa je varnostnik z dvema udarcema nokavtiral. Videti je tudi, kako eden od mladeničev leži v mlaki krvi, nekdo pa ga obrača, da se ne bi zadušil, še poročajo iz Hrvaške.