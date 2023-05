Na novomeški cvičkariji moškega zabodel z nožem

Konec tedna so novomeški policisti imeli precej dela na prireditvi Festival Cvička. V noči s petka na soboto se je na Glavnem trgu v Novem mestu namreč zgodilo več množičnih pretepov. Tri udeležence so morali odpeljati v bolnišnico, še en moški naj bi bil lažje poškodovan. Policisti so ob tem zasegli nož in bokser, so sporočili s policije.

O prvem množičnem pretepu so bili policisti obveščeni v petek nekaj pred polnočjo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Prišlo naj bi do spora in pretepa, v katerem naj bi eden od kršiteljev drugega zabodel v roko. Preiskava še poteka, po zaključeni preiskavi pa bodo zoper osumljence na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo oziroma jim zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilne naloge.

Metal steklenice

Čez dobro uro naj bi na prireditvenem prostoru znova prišlo do pretepa, varnostniki pa naj ne bi mogli obvladati kršiteljev. Eden od kršiteljev naj bi pod vplivom alkohola v obiskovalce metal steklenice in jih spodbujal k pretepu, med postopkom je žalil tudi policiste. Zoper 27-letnika so policisti uporabili prisilna sredstva, mu odvzeli prostost in izdali plačni nalog.

V soboto nekaj po 5. uri so policisti znova prejeli obvestilo, da naj bi na prireditvenem prostoru več oseb kršilo javni red in mir.