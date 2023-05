37-letnika v Novi Gorici priprli zaradi preprodaje drog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so prejšnji teden pri osumljencu neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami opravili hišno in osebno preiskavo. Osumljeni ima že pestro zgodovino prekrškov in kazni s področja prepovedanih drog.

Da se osumljeni ukvarja s preprodajo prepovedanih drog, so policisti posumili že konec letošnjega aprila, ko so mu v postopku zasegli več že pripravljenih zavitkov. Pri tem so tudi ugotovili, da je bil omenjeni 37-letnik v preteklosti že večkrat obravnavan za prekrške s področja prepovedanih drog, zaradi preprodaje pa je bil tudi že pravnomočno obsojen.

Na pobudo policije je na podlagi obvestil in dokazov Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici podalo predlog za izdajo odredbe za hišno in osebno preiskavo.

Med omenjeno preiskavo, pri kateri je sodeloval tudi policist s službenim psom za iskanje prepovedanih drog, so policisti našli in zasegli večje število pripravljenih zavitkov s prepovedanimi drogami – sumijo na amfetamin in kokain –, več elektronskih tehtnic, pripomočkov za pakiranje prepovedanih drog ter zajetno vsoto gotovine v višini nekaj tisoč evrov, za katero obstaja sum, da izvira iz prodaje prepovedanih drog.

Po končani osebni in hišni preiskavi so osumljencu odvzeli prostost, naslednjega dne pa je preiskovalni sodnik zoper njega odredil pripor.