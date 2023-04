Poreč: Slovenko, ki se je tepla s policisti in jih grizla, obsodili na leto dni zapora pogojno

Na Hrvaškem, natančneje v Poreču, so 36-letno Slovenko, ki je leta 2020 naredila prometni prekršek, obsodili na leto dni zapora pogojno, plačati pa mora tudi denarno kazen. V bližini trgovskega centra Kaufland je bežala pred policijo, ko so jo ustavili, pa je brcnila policista, ga ugriznila v nogo, drugega pa popraskala in ga ugriznila v desno koleno, poroča Jutarnji.hr.

36-letna Slovenka je julija 2020, potem ko so jo policisti zalotili pri prometnem prekršku, poskušala pobegniti. V spopadu s policisti v bližini trgovskega centra Kaufland v Poreču je poskušala pobegniti in se nato upirala aretaciji. Enega policista je brcnila v glavo in ga dvakrat poskušala ugrizniti v nogo, drugega pa je opraskala po nadlakti in ga ugriznila v desno koleno.

Obenem ju je zmerjala z besedami: "Jeb... bom mamo tistemu, ki me je zvezal. Maščevala se bom policiji! Ubila bom tebe in vse tvoje. Policija je za v smeti, vi ste živina!"

Policisti so jo po incidentu ovadili zaradi upiranja uradni osebi, te dni pa so jo na sodišču v Poreču obsodili na leto dni zapora s triletno preizkusno dobo. Poleg tega mora plačati 414 evrov sodne in izvedenske takse. Glede na to, da sta se obe strani odpovedali pravici do pritožbe, je sodba sodišča takoj postala pravnomočna.