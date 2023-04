Obljubljali zaslužek, a so moškemu ukradli skoraj 40 tisoč evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da preiskujejo goljufiji s kriptovalutami. V prvem primeru je Ptujčan ostal brez šestih tisoč evrov, v drugem pa so moškemu s slovenjebistriškega konca z računa ukradli okoli 40 tisoč evrov.

Oškodovanec s ptujskega območja je prejel klic, da ima na trgovalnem računu večji znesek finančnih sredstev, čeprav naj z njim ne bi trgoval, so navedli pri policiji.

Posredoval je podatke in še omogočil dostop do upravljanja računalnika. Z bančnega računa so mu ukradli dobrih 6 tisoč evrov.

Obljubili so mu nakazilo dobička

Brez skoraj 40 tisoč evrov pa je ostal moški s slovenjebistriškega konca, ki je prejel klic, da bodo zaprli njegov trgovalni račun s kriptovalutami. Nanj naj bi sicer nakazal le manjši znesek.

Obljubili so mu, da mu bodo nakazali dobiček, zato je posredoval osebne in bančne podatke ter omogočil dostop do upravljanja z računalnikom. Izteklo se ni dobro, na računu je ostal brez slabih 40 tisočakov.